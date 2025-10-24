Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Estados Unidos gestionó otra compra de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

En la última jornada cambiaria antes de las elecciones 2025 , el Tesoro de los Estados Unidos habría realizado otra importante compra de pesos a través de distintos bancos, con el fin de evitar que la cotización de la divisa norteamericana suba.

Se estima que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent , puso este viernes otros 400 millones de dólares sobre la mesa para adquirir pesos. Sin embargo, el dólar subió a $1.515 .

Cambios La Cancillería argentina se reorienta hacia un perfil financiero y de alineamiento con Estados Unidos

A pesar de estas intervenciones de las “manos amigas americanas” , la cotización del dólar subió $72 en las últimas dos semanas, impulsada por la elevada demanda de ahorristas que buscaron cubrirse en la previa electoral, y deudores de tarjetas de crédito que se posicionaron en divisa estadounidense para afrontar sus saldos por compras en el exterior y servicios de streaming.

Durante la jornada se verificó un fuerte volumen operado en mercado de cambio , que habría superado los 750 millones de dólares. “Ese volumen es imposible de alcanzar sin una fuerte intervención de un jugador de gran porte que sin dudas es el Tesoro de Estados Unidos ”, indicó un analista del mercado cambiario.

También se produjo un alto volumen operado en el segmento de futuros, con unos 900 millones de dólares. Según analistas, el mercado apuesta, por ahora, a que el actual régimen cambiario de bandas sobreviva cualquiera sea el resultado electoral del domingo.

No obstante, expertos advierten que los 35 días hábiles desde el 7 de septiembre último, cuando el gobierno perdió en las legislativas internas de la Provincia de Buenos Aires, mostraron una altísima volatilidad que no será gratis por su impacto negativo en la actividad económica, ya que cuando el dólar fluctúa mucho se retrasan decisiones de inversión.

Se calcula que los fondos de inversión y particulares salieron en lo que va del año de su posicionamiento en pesos -plazos fijos, fondos de inversión, entre otros- por el equivalente a unos 18.000 millones de dólares.

“Este nivel de dólarización no se veía desde hace años”, graficó un operador a la Agencia Noticias Argentinas. La duda que tienen los mercados es qué nivel de dólar negociar a futuro para fines de 2025.

Las principales proyecciones ubican la cotización en la zona de los $1.600, en línea con el esquema de bandas cambiarias que, aseguró el ministro Luis Caputo, se mantendrá tras los comicios de este domingo.

El panorama cambiario según el ministro Caputo

Ante la incertidumbre sobre cómo amanecerá el dólar el próximo lunes, después de las elecciones, el Ministro de Economía expresó su opinión al respecto. Consultado en una entrevista televisiva sobre si está conforme con el dólar oficial, respondió sin titubeos: “Más que cómodo”. Según explicó, “el tipo de cambio, como bien dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lejos de ser bajo, es un tipo de cambio más bien alto”.

Con el objetivo de llevar tranquilidad a los mercados, Caputo ratificó que el esquema cambiario no sufrirá modificaciones después de las elecciones legislativas. “No cambia absolutamente nada, todo sigue exactamente igual”, reiteró el funcionario, que ya había transmitido el mismo mensaje en la Bolsa de Comercio de Córdoba.