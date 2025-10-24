24 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Nueva intervención

Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

El Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, habría vendido unos 400 millones de dólares para mantener cierta calma cambiaria. De qué se trata.

Estados Unidos gestionó&nbsp;otra compra de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Estados Unidos gestionó otra compra de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Por Sitio Andino Economía

En la última jornada cambiaria antes de las elecciones 2025, el Tesoro de los Estados Unidos habría realizado otra importante compra de pesos a través de distintos bancos, con el fin de evitar que la cotización de la divisa norteamericana suba.

Se estima que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, puso este viernes otros 400 millones de dólares sobre la mesa para adquirir pesos. Sin embargo, el dólar subió a $1.515.

Lee además
La Cancillería argentina se reorienta hacia un perfil financiero y de alineamiento con Estados Unidos
Cambios

La Cancillería argentina se reorienta hacia un perfil financiero y de alineamiento con Estados Unidos
Un hallazgo en La Rioja abre una nueva frontera para la minería argentina
Exploración

Un hallazgo en La Rioja abre una nueva frontera para la minería argentina
24 OCTUBRE - PLACA-MONEDA-EXTRANJERA

Movimientos cambiarios en la previa de las elecciones 2025

A pesar de estas intervenciones de las “manos amigas americanas”, la cotización del dólar subió $72 en las últimas dos semanas, impulsada por la elevada demanda de ahorristas que buscaron cubrirse en la previa electoral, y deudores de tarjetas de crédito que se posicionaron en divisa estadounidense para afrontar sus saldos por compras en el exterior y servicios de streaming.

Durante la jornada se verificó un fuerte volumen operado en mercado de cambio, que habría superado los 750 millones de dólares. “Ese volumen es imposible de alcanzar sin una fuerte intervención de un jugador de gran porte que sin dudas es el Tesoro de Estados Unidos”, indicó un analista del mercado cambiario.

También se produjo un alto volumen operado en el segmento de futuros, con unos 900 millones de dólares. Según analistas, el mercado apuesta, por ahora, a que el actual régimen cambiario de bandas sobreviva cualquiera sea el resultado electoral del domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BancoCentral_AR/status/1981809190793257369&partner=&hide_thread=false

No obstante, expertos advierten que los 35 días hábiles desde el 7 de septiembre último, cuando el gobierno perdió en las legislativas internas de la Provincia de Buenos Aires, mostraron una altísima volatilidad que no será gratis por su impacto negativo en la actividad económica, ya que cuando el dólar fluctúa mucho se retrasan decisiones de inversión.

Se calcula que los fondos de inversión y particulares salieron en lo que va del año de su posicionamiento en pesos -plazos fijos, fondos de inversión, entre otros- por el equivalente a unos 18.000 millones de dólares.

“Este nivel de dólarización no se veía desde hace años”, graficó un operador a la Agencia Noticias Argentinas. La duda que tienen los mercados es qué nivel de dólar negociar a futuro para fines de 2025.

Las principales proyecciones ubican la cotización en la zona de los $1.600, en línea con el esquema de bandas cambiarias que, aseguró el ministro Luis Caputo, se mantendrá tras los comicios de este domingo.

El panorama cambiario según el ministro Caputo

Ante la incertidumbre sobre cómo amanecerá el dólar el próximo lunes, después de las elecciones, el Ministro de Economía expresó su opinión al respecto. Consultado en una entrevista televisiva sobre si está conforme con el dólar oficial, respondió sin titubeos: “Más que cómodo”. Según explicó, “el tipo de cambio, como bien dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, lejos de ser bajo, es un tipo de cambio más bien alto”.

Con el objetivo de llevar tranquilidad a los mercados, Caputo ratificó que el esquema cambiario no sufrirá modificaciones después de las elecciones legislativas. “No cambia absolutamente nada, todo sigue exactamente igual”, reiteró el funcionario, que ya había transmitido el mismo mensaje en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos cuadriplicaría la cuota de compra de carne vacuna argentina

Caputo ratificó el plan: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500" y se mostró contento con la intervención de EE.UU.

La nueva película de Netflix que explora los horrores de una guerra nuclear

¿Retenciones como garantía del rescate de los Estados Unidos? Tormenta política en puerta

Polémica en Alpine: la reunión con Franco Colapinto tras el sobrepaso a Gasly ya tiene fecha definida

El swap de Estados Unidos con el Banco Central no calmó los mercados

Milei viajará nuevamente a Estados Unidos: participará en un evento con Messi y Trump

El Banco Central formalizó el swap de US$20.000 millones con Estados Unidos

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 24 de octubre de 2025

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Terrible accidente vial en Alta Montaña. 
ruta 7

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

No hay detenidos en ninguna de las causas iniciadas por los robos en Guaymallén. 
No hay detenidos

Saquearon dos casas en Guaymallén mientras sus dueños no estaban

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Estados Unidos gestionó otra compra de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones
Nueva intervención

Estados Unidos y otra compra millonaria de pesos para controlar el dólar antes de las elecciones

Por Sitio Andino Economía
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
En vivo: Independiente Rivadavia iguala ante River por la semi de la Copa Argentina
a todo o nada

En vivo: Independiente Rivadavia iguala ante River por la semi de la Copa Argentina

Por Martín Sebastián Colucci