24 de octubre de 2025
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Se trata de una soberana que fue elegida representante de Luján de Cuyo en 2003. La comunidad lamentó su fallecimiento en redes sociales.

Por Sitio Andino Sociedad

La provincia de Mendoza lamentó la muerte de Patricia Barrera Oro, quien fue elegida reina de la Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo en 2003. Sus allegados la despidieron en las redes sociales.

Patricia estaba casada con Francisco Muñiz, quien la despidió a través de las redes sociales: "Tu lucha fue incesante y tus ovarios de oro. Nunca nos dimos por vencidos y movimos cielo y tierra para lograrlo. Solo me queda agradecerte por cruzarte aquel agosto del 2014 en mi camino y dejarme transitar este hermoso camino juntos".

La pareja tiene un hijo de diez años que practica rugby en el Club Banco Mendoza, institución que expresó sus condolencias por el fallecimiento de la mujer. "Acompañamos con profundo pesar a su familia, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor, deseándoles fortaleza y consuelo ante tan triste pérdida", lamentaron.

Patricia Barrera Oro, la reina de Luján de Cuyo

La soberana mandato cumplido estudió en la Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y posteriormente cursó Diseño en la Universidad de Mendoza.

Patricia fue reina de Chacras de Coria y después fue elegida como representante de Luján de Cuyo, en la Fiesta de la Vendimia departamental de 2003.

