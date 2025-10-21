21 de octubre de 2025
San Carlos presentó su Vendimia "Historia con Alma de Tradición y Vendimia"

Alejandro Morillas, intendente de San Carlos encabezó el encuentro junto a artistas, directores y autoridades municipales

San Carlos presentó su Vendimia departamental.

El encuentro reunió a bailarines, actores, directores, coreógrafos y a todas las personas que formarán parte del espectáculo vendimia, junto al intendente Alejandro Morillas, el Director de Cultura Lucas Corso, el Secretario de Gobierno Sebastián Garro e integrantes del Ejecutivo municipal.

San Carlos, el primer departamento de Mendoza en dar inicio al calendario vendimial

Durante su discurso, el Intendente Alejandro Morillas destacó el orgullo de San Carlos por ser nuevamente el primer departamento de Mendoza en dar inicio al calendario vendimial, y resaltó el compromiso de todos los artistas y equipos involucrados en la realización de la fiesta.

“Este comienzo marca una nueva Vendimia, y ser los primeros en algo tan tradicional y profundo para nosotros es un orgullo. Los artistas, directores y todo el equipo dijeron que sí a este proyecto, y eso demuestra el compromiso y el talento que hay en San Carlos. Sé que le van a poner toda la fuerza para brindarnos un gran espectáculo el próximo 14 de noviembre”, expresó el Intendente.

Además, el Intendente Municipal hizo hincapié en el valor del trabajo colectivo y la identidad local que la Vendimia representa “Vivamos esta fiesta, disfrutémosla. Tenemos un año más para celebrar este trabajo tan noble y tan lindo que tenemos en el primer pueblo andino. Gracias por creer en nosotros y en este equipo talentoso que hace posible esta fiesta de la cosecha”, concluyó.

La Municipalidad de San Carlos con entusiasmo y compromiso, da el puntapié inicial a una nueva edición de su vendimia departamental.

