Cuenta regresiva para la Fiesta de la Vendimia: qué es lo que se viene

La provincia de Mendoza se prepara para celebrar los 90 años de la Fiesta de la Vendimia. La ceremonia se realizará del 6 al 8 de marzo.

Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La Fiesta de la Vendimia 2026 ya se palpita en la provincia de Mendoza. Se realizará entre el 6 y el 8 de marzo, en las instalaciones del teatro griego Frank Romero Day y será una edición muy especial, ya que se celebran los 90 años de la fiesta máxima de los mendocinos.

Los preparativos para el evento más importante de la provincia ya comenzaron. Son cuatro las propuestas que compiten por la realización del Guión y la Puesta en escena; la imagen oficial ya tiene su ganador y, como si esto fuera poco, varios departamentos comenzaron a elegir a sus reinas distritales.

El Gobierno de Mendoza tiene en mente una serie de sorpresas y detalles especiales para la celebración. Por ello, desde la Subsecretaría de Cultura confirmaron que tanto para las propuestas de Guión como para la Identidad visual se solicitó que haya alusiones manifiestas referidas a los 90 años y a la evolución de la industria vitivinícola a nivel productivo en estas nueve décadas.

Fiesta de la Vendimia.jpg
Fiesta de la Vendimia 2026: cuatro propuestas, en competencia

Cuatro propuestas se han postulado para la realización del Guión y Puesta en escena de la Vendimia 2026. Tres de los directores ya tuvieron la oportunidad de dirigir la ceremonia, en tanto, Gonzalo Palacios, en caso de resultar ganador, debutará en la fiesta máxima.

La Subsecretaría de Cultura informó que las cuatro propuestas presentadas avanzan a la instancia de coloquio, luego de que el jurado, integrado por representantes de cada organismo e institución interviniente en Vendimia, decidiera que todos avancen a la instancia final.

Las propuestas a concurso que buscan cautivar al jurado son:

  • “90 cosechas de una misma cepa”, con dirección general de Pablo Mariano Perri.

  • “Vendimias al Pie de los Andes”, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello.

  • “Canto a Mendoza y la Memoria del Vino”, con dirección general de Gonzalo Palacios.

  • “Vendimia de vino y cristal”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

Vendimia 2025
El próximo domingo 9 de noviembre se conocerá el nombre del equipo que tendrá la responsabilidad de dirigir la ceremonia, tras los coloquios que se realizarán en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El premio para el equipo que resulte ganador será de 48 millones de pesos (divididos en $40,8 millones para la Propuesta de Puesta en Escena y Equipo Artístico, y $7,2 millones para la explotación del guion).

La Vendimia ya tiene su imagen

Además, ya se conoció la imagen que identificará a la fiesta. Tras el concurso lanzado por el Gobierno de Mendoza para elegir el diseño del Sistema de Identidad y Comunicación Visual, el jurado eligió a Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, cuya propuesta participó con el seudónimo Mate.

La propuesta ganadora se impuso entre 37 trabajos presentados. El jurado evaluó las propuestas el viernes 3 de octubre y eligió, por mayoría, la que será responsable de comunicar y publicitar a la fiesta más importante de Mendoza en el país y en el mundo. Por ello, el premio al ganador es de $6.000.000.

Imagen Fiesta de la Vendimia 2026, Mate 02
Vendimias departamentales, en marcha

Mientras tanto, varios departamentos de Mendoza ya comenzaron a realizar sus fiestas distritales, dando inicio formal al calendario vendimial 2026.

Entre los municipios figuran Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Godoy Cruz, Guaymallén, La Paz y San Carlos (que realizará los festejos en noviembre).

