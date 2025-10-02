Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta.

La Fiesta de la Vendimia 2026 , que conmemora su nonagésimo aniversario, comenzó a tomar forma. La ceremonia se realizará el 7 y 8 de marzo y, en las últimas horas se conoció que cuatro propuestas artísticas competirán para la realización del Acto Central.

La apertura de sobres se realizó en la Sala Elina Alba de la Subsecretaría de Cultura y según expresó la directora de Vendimia y Producción Cultural, Noelia Torres , el análisis y evaluación de las propuestas ya comenzó y el nombre del equipo ganador se conocerá en las próximas semanas.

Las cuatro propuestas presentadas a concurso, que buscan cautivar al jurado y al público, son:

“ Vendimia de vino y cristal ”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

“ Canto a Mendoza y la Memoria del Vino ”, con dirección general de Gonzalo Palacios.

“ Vendimias al Pie de los Andes ”, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello.

“ 90 cosechas de una misma cepa ”, con dirección general de Pablo Mariano Perri.

Fiesta de la Vendimia 2025.jpeg La Fiesta de la Vendimia se realizará entre el 7 y 8 de marzo. Fto: Yemel Fil

Fiesta de la Vendimia: el calendario distrital se expande

Mientras el Acto Central define a sus directores, el calendario de las vendimias distritales no se detiene. A las ya iniciadas en Maipú y Luján de Cuyo, se sumaron oficialmente Godoy Cruz y San Rafael, completando el inicio de la ruta de la cosecha en varios departamentos.

Godoy Cruz

En Godoy Cruz, el foco está puesto en la elección de su nueva soberana. Desde el miércoles 1 de octubre y hasta el 27 de ese mes, las jóvenes interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma Ciudadanía Digital para suceder a la actual reina, Olivia Chretien.

La comuna coronará a sus representantes en los distritos de Centro, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte, Villa Hipódromo, Villa Marini, Presidente Sarmiento, Trapiche y Villa del Parque.

Olivia Chretien, reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2025.jpeg Godoy Cruz busca a la sucesora de la flamante reina de la Vendimia 2025, Olivia Chretien. Foto: Prensa Municipalidad de Godoy Cruz

San Rafael

El sur provincial también dio el puntapié inicial a su extenso calendario vendimial. San Rafael tendrá 18 fiestas distritales que combinan shows artísticos con la elección o proclamación de sus candidatas.

El cronograma arranca este sábado 4 de octubre con la fiesta de Punta del Agua, bajo el nombre “Agua de Historia, Huellas del Tiempo”, en el Salón de Usos Múltiples.

El calendario continuará durante octubre, noviembre y diciembre, recorriendo distritos como El Sosneado, Cuadro Nacional, Goudge, Monte Comán, Villa Atuel, Rama Caída, Real del Padre, El Nihuil, Cuadro Benegas, Villa 25 de Mayo, La Llave y cerrando el domingo 14 de diciembre con la elección en la Ciudad cabecera.

Sofía Zingaretti, reina de la Vendimia San Rafael 2025 03.jpeg San Rafael busca a la sucesora de Sofía Zingaretti. Foto: Prensa Municipalidad de San Rafael

La fiesta de la Vendimia avanza a paso firme con la elección de sus hacedores y el inicio de la votación popular en los departamentos, marcando el camino hacia la gran celebración de sus 90 años.