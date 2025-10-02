2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Festejo

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta

La ceremonia se realizará el 7 y 8 de marzo y cuatro fueron las propuestas artísticas que compiten por la realización del Acto Central de la Vendimia.

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta.

Vendimia 2026: cuatro propuestas compiten por celebrar los 90 años de la fiesta.

foto: Yemel Fil
 Por Natalia Mantineo

La Fiesta de la Vendimia 2026, que conmemora su nonagésimo aniversario, comenzó a tomar forma. La ceremonia se realizará el 7 y 8 de marzo y, en las últimas horas se conoció que cuatro propuestas artísticas competirán para la realización del Acto Central.

Lee además
Quedó conformado el jurado de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Festejo

Quedó conformado el jurado de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales.
Festejo

Vendimia 2026: Maipú y Luján de Cuyo, los primeros en abrir inscripciones para reinas distritales

Las cuatro propuestas presentadas a concurso, que buscan cautivar al jurado y al público, son:

  • 90 cosechas de una misma cepa”, con dirección general de Pablo Mariano Perri.

  • Vendimias al Pie de los Andes”, con dirección general de Rafael Ricardo Ruiz y Gaspar Emanuel Tello.

  • Canto a Mendoza y la Memoria del Vino”, con dirección general de Gonzalo Palacios.

  • Vendimia de vino y cristal”, con dirección general de Vilma Rúpolo y Federico Ortega.

Fiesta de la Vendimia 2025.jpeg
La Fiesta de la Vendimia se realizará entre el 7 y 8 de marzo.

La Fiesta de la Vendimia se realizará entre el 7 y 8 de marzo.

Fiesta de la Vendimia: el calendario distrital se expande

Mientras el Acto Central define a sus directores, el calendario de las vendimias distritales no se detiene. A las ya iniciadas en Maipú y Luján de Cuyo, se sumaron oficialmente Godoy Cruz y San Rafael, completando el inicio de la ruta de la cosecha en varios departamentos.

Godoy Cruz

En Godoy Cruz, el foco está puesto en la elección de su nueva soberana. Desde el miércoles 1 de octubre y hasta el 27 de ese mes, las jóvenes interesadas podrán inscribirse de manera virtual a través de la plataforma Ciudadanía Digital para suceder a la actual reina, Olivia Chretien.

La comuna coronará a sus representantes en los distritos de Centro, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte, Villa Hipódromo, Villa Marini, Presidente Sarmiento, Trapiche y Villa del Parque.

Olivia Chretien, reina de la Vendimia de Godoy Cruz 2025.jpeg
Godoy Cruz busca a la sucesora de la flamante reina de la Vendimia 2025, Olivia Chretien.

Godoy Cruz busca a la sucesora de la flamante reina de la Vendimia 2025, Olivia Chretien.

San Rafael

El sur provincial también dio el puntapié inicial a su extenso calendario vendimial. San Rafael tendrá 18 fiestas distritales que combinan shows artísticos con la elección o proclamación de sus candidatas.

El cronograma arranca este sábado 4 de octubre con la fiesta de Punta del Agua, bajo el nombre “Agua de Historia, Huellas del Tiempo”, en el Salón de Usos Múltiples.

El calendario continuará durante octubre, noviembre y diciembre, recorriendo distritos como El Sosneado, Cuadro Nacional, Goudge, Monte Comán, Villa Atuel, Rama Caída, Real del Padre, El Nihuil, Cuadro Benegas, Villa 25 de Mayo, La Llave y cerrando el domingo 14 de diciembre con la elección en la Ciudad cabecera.

Sofía Zingaretti, reina de la Vendimia San Rafael 2025 03.jpeg
San Rafael busca a la sucesora de Sofía Zingaretti.

San Rafael busca a la sucesora de Sofía Zingaretti.

La fiesta de la Vendimia avanza a paso firme con la elección de sus hacedores y el inicio de la votación popular en los departamentos, marcando el camino hacia la gran celebración de sus 90 años.

Temas
Seguí leyendo

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Dolor en el periodismo mendocino por la muerte de Cristian Ortega

De dónde es y cuánto cobró el millonario ganador del Quini 6

Yom Kipur 2025: frases para compartir y reflexionar en esta fecha especial

Video: cómo realizar el trámite online para la autorización de viajes para menores en Mendoza

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

La Cámara Inmobiliaria de Mendoza explicó lo que tenés que saber si estás por comprar una propiedad

LO QUE SE LEE AHORA
Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo para este jueves 2 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Te Puede Interesar

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?.
Transporte

La SUBE aterriza en Lavalle: ¿cuál será la próxima zona que contará con el servicio?

Por Natalia Mantineo
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que de la cara"

Por Aconcagua Radio
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala