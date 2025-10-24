24 de octubre de 2025
Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Un hombre sufrió heridas de suma gravedad al ser atacado por dos perros Pitbull. La agresión ocurrió en un galpón de ajo de Las Heras.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 75 años fue atacado por dos perros Pitbull cuando ingresaba a trabajar en un galpón de ajo en El Pastal, Las Heras, y por estas horas permanece internado en el hospital Lagomaggiore con heridas de suma gravedad, con pronóstico reservado.

La dramática agresión ocurrió minutos antes de las 8 en un galpón de ajo ubicado sobre calle San Esteban, a unos 500 metros al sur de calle Puebla, en El Pastal, Las Heras.

La víctima, identificada como Jorge Trigo (75), sufrió heridas “desgarrantes” en ambos brazos, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital Lagomaggiore.

Según fuentes policiales, Trigo trabaja, por temporada, en el galpón donde ocurrió el hecho y en la mañana de este viernes llegaba al predio cuando se le acercaron dos perros Pitbull. Uno de estos lo atacó primero y luego se sumó el otro.

Además de los brazos, el hombre también sufrió lesiones de gravedad en el cuello, por lo que perdió mucha sangre.

Otros trabajadores del predio lo asistieron y luego quedó internado en el centro asistencial mencionado. Desde ese nosocomio indicaron, en un parte médico, que el hombre presentaba "mordeduras de canes en ambos miembros superiores y cabeza", encontrandose "estable, bajo estudios médicos y siendo atendido en guardia".

En el lugar del hecho trabajó personal de Zoonosis de la Municipalidad de Las Heras, quien retuvo a los perros.

Vecinos del lugar denunciaron que no es la primera vez que esos canes atacan a personas que viven en esa zona o bien a trabajadores del galpón.

