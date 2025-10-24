Luján de Cuyo vive una Vendimia con récord de participación en sus fiestas distritales

El municipio de Luján de Cuyo continuará desarrollando su agenda de celebraciones vendimiales. Este viernes 24 será el turno de LaPuntilla en Irigoyen, entre calles Francia y Brasil de la localidad. Recordemos que, hasta el momento, el Municipio ya coronó 6 soberanas distritales.
Con récord de participación de público en las Fiestas Distritales de la Vendimia, la Municipalidad sigue llevando adelante su calendario de festejos. A las reinas electas de LasCompuertas, Cacheuta, VertientesdelPedemonte, Agrelo, Perdriel y ChacrasdeCoria, se sumará, este viernes24deoctubre, la representante de LaPuntilla.
Con la coronación de la soberana de LaPuntilla serán 7 las jóvenes que conformen la corte departamental, quienes se disputarán la corona lujanina el sábado20dediciembre en la Vendimia Central de Luján de Cuyo, en el emblemático y tradicional ParqueHumbertoFerri. Es menester subrayar, que todas las celebraciones realizadas hasta el momento han tenido récord de asistencia de público y se espera que para los próximos eventos la convocatoria sea similar o superior.
image
Así continúa la agenda de Fiestas Distritales de la Vendimia en Luján de Cuyo
Viernes 24 de octubre – La Puntilla: Irigoyen, entre calles Francia y Brasil.
Viernes 31 de octubre – Ugarteche: Polideportivo Ugarteche (9 de Julio y La Unión).
Sábado 1 de noviembre – El Carrizal: Plaza Carrizal (Las Turberas, Carrizal).
Domingo 2 de noviembre – Vistalba: Barrio Viñas de Vistalba (Av. Vendimia y Av. Vistalba).
Domingo 9 de noviembre – Carrodilla: Parque Cívico Municipal (Boedo 505).
Viernes 14 de noviembre – Mayor Drummond: Playón Deportivo B° Virgen del Carmen.
Sábado 15 de noviembre – Potrerillos: Camino del Puma.
Domingo 16 de noviembre – Ciudad/Industrial: Calles San Martín y Balcarce.
Con cada festejo distrital, LujándeCuyo reafirma su espíritu comunitario y su profundo arraigo con la identidad vendimial. Las plazas, los polideportivos y los espacios públicos se convierten en puntos de encuentro donde vecinos, artistas y familias celebran juntos la cultura que une al departamento. La Fiesta de la Vendimia lujanina no es solo una fiesta: es la expresión viva de un pueblo que honra su tierra, su trabajo y sus tradiciones, proyectando con orgullo el valor de cada distrito.