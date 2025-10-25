El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.

La llegada de Wegovy , el medicamento inyectable promocionado como el "Ozempic Recargado" y aprobado por la ANMAT para el tratamiento de la obesidad, generó un entusiasmo palpable en la provincia de Mendoza . Sin embargo, en el ámbito de la salud, el mensaje es claro: no es una solución mágica para el adelgazamiento.

Mientras las farmacias de Mendoza reportan un alto volumen de consultas, pero pocas ventas concretas (principalmente por su alto costo y las dudas sobre sus efectos secundarios), los especialistas mendocinos buscan educar a la población sobre el uso responsable de este potente fármaco.

Revolucionario El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias

Novedoso El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta

Para entender el alcance real de Wegovy, Sitio Andino consultó al médico clínico, especialista en Obesidad, Santiago Gómez Centurión (MP11319) , quien ratifica el valor del medicamento, siempre y cuando se use bajo el esquema correcto.

El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.

Gómez Centurión explicó que el fármaco está aprobado para pacientes con obesidad (con un Índice de Masa Corporal superior a 30) o sobrepeso (con Índice de Masa Corporal mayor a 27) asociado a una enfermedad metabólica, como diabetes, hipertensión o apnea del sueño.

"Los médicos recomendamos esta medicación, ya que se trata de un tratamiento farmacológico aprobado por la ANMAT para pacientes con obesidad," señaló el especialista.

Aunque reconoce que la clasificación por Índice de Masa Corporal (IMC) está quedando obsoleta frente a métodos más modernos (como la medición del porcentaje de grasa corporal), la guía nutricional aún se basa en ella para la prescripción.

doctor especialista Aconcagua Radio Santiago Gómez Centurión, médico clínico, especializado en Obesidad. Foto: Cristian Lozano

No sólo ayuda a bajar kilos: beneficios cardiovasculares

La verdadera revolución de Wegovy, según el especialista, no solo radica en el descenso de peso, sino en el amplio espectro de mejoras para la salud que conlleva el tratamiento combinado.

"La efectividad de la medicación es muy buena cuando se asocia con cambios de hábitos, con una buena alimentación y actividad física," afirmó Gómez Centurión.

Con este plan integral, las tasas de descenso de peso pueden ser saludables y significativas, llegando hasta un 20% o 30%.

Además, el fármaco ofrece "muchísimos beneficios para la salud," que incluyen:

Disminución de la presión arterial y el colesterol.

Mejor control de la glucemia y el azúcar en sangre.

Mejora de los cuadros de apnea del sueño.

Una demostrada disminución del 20% del riesgo cardiovascular (infarto, ACV y otras complicaciones cardiometabólicas).

habitos saludables El tratamiento da buenos resultados, siempre y cuando se combine con hábitos saludables y ejercicios.

Claves para el éxito: plan nutricional y ejercicio de fuerza

Gómez Centurión enfatizó, además, que el acceso y la continuidad de este tratamiento deben ser supervisados. El medicamento se administra una vez por semana por vía subcutánea y requiere siempre de estricta indicación médica.

"Es fundamental y crucial que el paciente siempre haga una consulta médica, sobre todo, con un médico especialista en obesidad," explicó.

El objetivo es que un equipo profesional pueda acompañar al paciente y evitar el uso inadecuado que podría complicar los efectos adversos.

Dos pilares fundamentales para el éxito, según el especialista:

Alimentación sostenible: lo ideal es que el paciente optimice su dieta, buscando un plan fácil, ordenado y nutritivo que se amolde a sus hábitos y que pueda sostener a largo plazo , evitando las restricciones severas.

Ejercicios de fuerza: si bien las actividades aeróbicas (caminatas, bicicleta) son importantes, son las actividades de carga y sobrefuerza las que resultan fundamentales. "Permiten sostener un buen nivel de masa muscular , que es el principal determinante de buena evolución en los pacientes," concluyó el médico.

entrenamiento funcional, actividad física, ejercicio, deporte, salud.jpg Hábitos saludables y ejercicios de fuerza, la recomendación para lograr un tratamiento exitoso. Foto: Freepix

En síntesis, Wegovy se presenta como una herramienta poderosa y eficiente, no solo para reducir la obesidad, sino para mejorar la salud metabólica y cardiovascular general del paciente, siempre que su uso esté estrictamente guiado por un equipo médico y acompañado de cambios de hábitos sostenibles.