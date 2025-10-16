El medicamento "gemelo" de Ozempic ya llegó a Mendoza: dilema entre el interés y la venta.

Wegovy , el medicamento inyectable que contiene semaglutida en una dosis específica (2,4 mg) y que fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como complemento terapéutico para reducir la obesidad , ya está disponible en la provincia de Mendoza.

Considerado el "gemelo" de Ozempic —medicamento con el mismo principio activo utilizado inicialmente para la diabetes tipo 2—, su indicación ahora se extiende al tratamiento de la obesidad y el sobrepeso.

Sin embargo, a pesar del gran interés generado, por el momento hay más consultas que ventas en las farmacias de Mendoza .

"La gente se muestra muy interesada en adquirir el producto, pero el factor precio y las dudas sobre los efectos adversos están marcando el pulso inicial", indicaron algunos farmacéuticos consultados por Sitio Andino.

Medicamentos para adelgazar: qué es Wegovy y quién puede consumirlo

Wegovy es una inyección de semaglutida 2,4 mg que actúa directamente sobre el apetito e incrementa la sensación de saciedad, lo que lleva a una menor ingesta calórica y la consecuente pérdida de peso.

El medicamento se administra una vez por semana por vía subcutánea a través de una lapicera prellenada, siempre bajo estricta indicación médica.

Las indicaciones de la ANMAT:

Adultos: con un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30, o a partir de 27 si presentan al menos una enfermedad vinculada al peso (como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia).

Adolescentes: Desde los 12 años con un IMC en el percentil 95 o superior y un peso mayor a 60 kilos.

Venta con receta y la clave del cambio de hábitos

A la hora de vender el producto, los farmacéuticos en Mendoza son enfáticos: "el medicamento solo se expende con receta médica" .

Además de la preocupación por los efectos adversos, los profesionales de la salud aclaran un punto fundamental: el éxito del tratamiento depende de un cambio de hábitos notable. Las personas que accedan a Wegovy deben saber que debe acompañarse con una alimentación saludable y ejercicios físicos, de lo contrario, el plan no funcionará a largo plazo.

Precios y presentaciones

Uno de los principales frenos es el elevado costo del medicamento. Su precio ronda entre los $300.000 y $700.000 según la presentación y la dosis.

Ozempic (1mg): el medicamento que comparte el principio activo y que se utiliza para diabetes, tiene un precio de referencia de alrededor de $355.572 (la caja).

Wegovy (distintas dosis): La presentación de 1 mg tiene un valor similar al de Ozempic. La caja de mayor concentración ( 2,4 mg , la dosis de mantenimiento, que contiene cuatro jeringas) se acerca a los $697.000 .



El laboratorio Novo Nordisk, a cargo de la distribución, se encuentra en plena negociación con los financiadores del sistema de salud para lograr acuerdos que faciliten la accesibilidad a los pacientes, dada la naturaleza crónica del tratamiento y su costo.