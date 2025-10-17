Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años

Un nene de 11 años busca familia en General Alvear En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de General Alvear, se convoca a aquellas personas que quieran vincularse con un niño de 11 años, a quien llamaremos “J” (inicial de su nombre).

“J” es un niño amable y atento, no le cuesta entablar vínculos y conversar sobre sus intereses, deseos, miedo y anhelos. Sus intereses están relacionados a pasear y explorar la naturaleza para investigarla. Se encuentra asistiendo a cuarto grado de la escuela primaria. Cuenta que le gusta levantarse temprano, que es el más inteligente de su grado, y que sus materias preferidas son matemática, inglés y biología.

Por fuera de la escuela asiste a fútbol y ha comenzado a aprender ajedrez. “J” tiene tres hermanos varones, a quienes refiere y quiere seguir viendo. Es un niño sano, quien realiza tratamiento psicológico para elaborar aspectos relacionados a su historia. Buscamos una familia adoptiva que lo acompañe en su crecimiento y ayude a potenciar sus gustos y habilidades, así como también lo ayude a continuar en contacto con sus hermanos.

Contacto para la adopción La familia que desee asumir este compromiso, puede comunicarse al correo [email protected]. o por Whatsapp al 2616799541.