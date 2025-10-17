Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.

Una mujer de 30 años murió este jueves por la madrugada tras protagonizar un accidente vial, con un violento vuelco en la zona de Cordón del Plata , en Tupungato . Según informaron fuentes policiales, el accidente ocurrió en la intersección de calles El Álamo y La Puntilla .

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el siniestro, y al llegar al lugar los efectivos constataron la presencia del vehículo volcado sobre la banquina.

La víctima fue identificada como Macarena Manrique Marines , quien conducía una camioneta Volkswagen Saveiro blanca (dominio AF030RD) cuando perdió el control del rodado y salió despedida del habitáculo. Es oriunda de Tunuyán.

El acompañante, Alexandre Rodrigues Dolberth , de 34 años y nacionalidad brasileña , relató a los policíass que ambos circulaban por calle El Álamo de oeste a este cuando, al llegar a una curva, la conductora no advirtió el desvío y perdió el dominio del vehículo , provocando varios tumbos.

Captura La curva donde ocurrió el trágico accidente vial en Tupungato.

Debido a que no llevaba colocado el cinturón de seguridad, Manrique habría salido despedida por la puerta del conductor, quedando tendida sobre el lateral sur de la calzada.

Al lugar arribó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC interno 7676) con profesional médico, quien constató el fallecimiento de la mujer en el lugar. En tanto, Rodrigues fue trasladado al Hospital Scaravelli, donde fue diagnosticado con politraumatismos producto del accidente, aunque fuera de peligro.

El accidente vial generó un importante operativo policial que se extendió durante toda la madrugada y que, en horas de la mañana, provocó desvíos en la Ruta Provincial 96.

Ahora la justicia investiga la mecánica del accidente vial.