17 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 17 de octubre

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este viernes 17 de octubre.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Ruta Nacional 145 Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este viernes 17 de octubre, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
paso pehuenche: como se encuentra hoy, jueves 16 de octubre
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de octubre
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución hasta el kilómetro 60, Paraje "Los Castaños", por calzada húmeda, visibilidad reducida, neviscas y vientos, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 09.00 a 18.00 horas
  • Ingreso a Argentina: de 09.00 a 19.00 horas

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 14 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 13 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 12 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 11 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 10 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 9 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 8 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 7 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
El tiempo para hoy se presentará algo nublado con ascenso de temperatura. 
El clima

Nublado y ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 17 de octubre en Mendoza

Las Más Leídas

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025

Peralta seguirá alojada en la cárcel de mujeres de Almafuerte II
Seguirá presa

Dictan prisión preventiva a la mujer acusada de asesinar a su beba recién nacida en Las Heras

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Te Puede Interesar

Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor
Consumo

Día de la Madre: comerciantes mendocinos esperan la reactivación con un nuevo perfil de consumidor

Por Natalia Mantineo
Resistencia y México de Las Heras, donde ocurrió el hecho. 
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política