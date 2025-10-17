17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Por Sitio Andino Sociedad







Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esta nota, te contamos el origen de esta fecha, su importancia y el objetivo principal que busca concientizar y movilizar a la sociedad contra la pobreza.

pobreza (2) Cada 17 de octubre se recuerda el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza Hoy se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza tiene sus raíces en 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero de París para rendir homenaje a quienes sufren hambre, violencia y desigualdad. La ONU oficializó esta conmemoración en 1992, consolidando su carácter global.

El principal objetivo de esta jornada es generar conciencia sobre la pobreza y motivar acciones que contribuyan a erradicarla en todo el mundo, promoviendo el respeto a los derechos humanos y la justicia social. / diainternacionalde

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que también se conmemoran este 17 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Compartí la nota:







