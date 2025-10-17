17 de octubre de 2025
17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esta nota, te contamos el origen de esta fecha, su importancia y el objetivo principal que busca concientizar y movilizar a la sociedad contra la pobreza.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza tiene sus raíces en 1987, cuando más de 100.000 personas se reunieron en la Plaza del Trocadero de París para rendir homenaje a quienes sufren hambre, violencia y desigualdad. La ONU oficializó esta conmemoración en 1992, consolidando su carácter global.

El principal objetivo de esta jornada es generar conciencia sobre la pobreza y motivar acciones que contribuyan a erradicarla en todo el mundo, promoviendo el respeto a los derechos humanos y la justicia social. / diainternacionalde

