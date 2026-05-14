Cuidado del cabello en Mendoza: claves de expertos para combatir el frizz y la sequedad

Cabello sano y brillante parece una misión imposible en Mendoza, donde el aire seco y el Zonda son enemigos declarados de la estética. Combatir el frizz crónico requiere de un diagnóstico preciso que sólo un especialista puede ofrecer. Visitar la peluquería periódicamente es una necesidad básica para revertir la deshidratación profunda que genera nuestro clima.

El primer error que cometemos es intentar solucionar el frizz con cualquier aceite de supermercado. Los expertos coinciden en que el frizz es, en realidad, un grito de auxilio del cabello pidiendo agua. Al estar en una zona de humedad escasa, la cutícula se abre para buscar hidratación en el ambiente, generando ese efecto erizado tan molesto.

En la peluquería, el profesional cuenta con herramientas de medición y observación que permiten diferenciar si tu fibra capilar necesita nutrición (lípidos), hidratación (agua) o reconstrucción (proteínas). Aplicar el producto equivocado en casa puede generar el "efecto build-up", donde el pelo se vuelve pesado y opaco sin resolver el problema de fondo.

El paso por una peluquería es fundamental para la salud integral de tu cabello

Tratamientos de salón que no se replican en casa

Existen procesos que requieren tecnología y conocimiento técnico que no están al alcance de un tratamiento hogareño. La aplicación de calor controlado, el uso de ampollas con activos concentrados y los sellados cuticulares térmicos son fundamentales para que el tratamiento realmente penetre en el córtex del cabello.

Además, la peluquería ofrece el corte terapéutico. Eliminar las puntas abiertas no es solo una cuestión de largo, sino que evita que la fibra se siga "deshilachando" hacia arriba, lo que potencia el frizz. Un estilista mendocino sabe que aquí el pelo necesita una protección extra, casi como un escudo contra el clima árido de la montaña.

hidratación dle cabello Cada cabello tiene condiciones particulares

Hidratación de alto impacto: Los tratamientos con ácido hialurónico y keratina líquida rellenan la fibra desde adentro.

Los tratamientos con ácido hialurónico y keratina líquida rellenan la fibra desde adentro. Sellado de cutícula: Fundamental para que la hidratación no se "evapore" a los cinco minutos de salir a la calle.

Fundamental para que la hidratación no se "evapore" a los cinco minutos de salir a la calle. Cronograma capilar: El peluquero diseña un plan de visitas según tu tipo de fibra y nivel de daño.

El peluquero diseña un plan de visitas según tu tipo de fibra y nivel de daño. Protección térmica y UV: En Mendoza, el sol es mucho más fuerte; el profesional te indicará el protector específico para evitar la oxidación del color.

Mantener un cabello saludable en condiciones de extrema sequedad como las nuestras demanda una estrategia profesional. Ir a la peluquería con regularidad garantiza que estés aplicando lo que tu pelo realmente necesita, ahorrando dinero en productos innecesarios y asegurando un resultado duradero. En definitiva, el cuidado profesional es el único "antídoto" real contra el clima mendocino para lucir una melena dócil y brillante todo el año.