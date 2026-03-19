Recuperación post-verano: cómo salvar tu pelo del daño del sol y el cloro antes de que llegue el frío

Terminó la temporada de pileta y sol intenso, pero las huellas del verano todavía se sienten en cada fibra de tu cabello . El cloro, el salitre y la radiación UV degradan la cutícula, dejando una textura áspera y un color opaco que necesita una intervención profesional urgente para recuperar su vitalidad natural.

Seguramente notás las puntas abiertas y ese tacto pajizo que no se va con cualquier crema de enjuague de supermercado. Esto pasa porque el sol de nuestra provincia oxida los pigmentos y debilita la queratina , la proteína estructural que le da resistencia y elasticidad a tu melena.

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La radiación ultravioleta actúa rompiendo los puentes de hidrógeno y los enlaces de azufre dentro de la fibra capilar . Cuando estos se quiebran, el pelo pierde su capacidad de retener humedad, lo que en el clima seco de Mendoza se traduce en un frizz incontrolable y quebradizo.

Por otro lado, el cloro de las piscinas altera el pH natural del cuero cabelludo, lo que puede generar irritación o una producción excesiva de sebo como defensa. Si no equilibramos esto a tiempo, la llegada del aire frío y la calefacción del invierno terminarán de resecar la estructura por completo.

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Tratamientos de peluquería para sellar la fibra

En el salón no sólo se aplica una máscara, sino que se realiza un diagnóstico profundo para entender qué aminoácidos perdió tu pelo. Se usan principios activos de bajo peso molecular que logran penetrar la corteza, algo que los productos de venta masiva no pueden hacer por su composición molecular más grande.

Tratamientos como la cauterización molecular o los baños de nutrición lipídica son fundamentales para sellar la cutícula que el verano dejó abierta. Al cerrar estas "escamas" del pelo, se logra que el brillo vuelva y que el color, ya sea natural o teñido, se mantenga vibrante por mucho más tiempo.

Cortar para sanar antes del invierno

A veces, la única solución real para las puntas que ya sufrieron un daño extremo es un corte técnico que elimine lo dañado sin sacrificar necesariamente el largo. Un pequeño despunte estratégico previene que la fibra se siga abriendo hacia arriba, protegiendo el resto de la estructura capilar.

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Preparar el pelo ahora es la mejor inversión para evitar tratamientos de emergencia más caros en unos meses. Evaluá el estado de tu fibra capilar y devolvele la salud que el verano se llevó. De esta manera llegarás a la próxima temporada con un look impecable.