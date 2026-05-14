23 Ríos entregará latas personalizadas de cerveza a vecinos que inspiran a la comunidad

La cervecería más premiada de Mendoza presenta una nueva edición de su iniciativa más personal: una lata de cerveza con diseño único para cada persona o proyecto que hace de Mendoza un lugar mejor. 23 Ríos presenta una nueva edición de "Gracias", la iniciativa con la que cada año reconoce a 23 personas y grupos que, desde su lugar y casi siempre en silencio, hacen de Mendoza una provincia más justa, más solidaria y más viva.

Gracias nació en pandemia, cuando la cervecería decidió agradecerles a quienes sostuvieron a la provincia en su peor momento. Lo que empezó como un gesto puntual se transformó en una tradición que 23 Ríos sostiene desde hace 5 años, y que ya homenajeó a médicos, rescatistas, docentes, recicladores, comedores y deportistas, entre muchos otros.

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El reconocimiento no es un premio comercial ni una campaña publicitaria. Cada agasajado —propuesto y elegido por la propia comunidad— recibe un pack de latas con un diseño exclusivo, creado especialmente para contar su historia. Los diseños son obra de Chacho Puebla , socio de 23 Ríos , junto al equipo de Felicidad Collective.

Evento "Gracias" 23 Ríos Gentileza

Veintitrés historias, una por cada río que cruza Mendoza. Los galardonados de esta edición vuelven a mostrar de qué está hecha la provincia:

Una docente que creció dentro de un vagón de tren abandonado y hoy da clases gratis a los que arrancan la facultad;

Una mujer que llegó a cocinar para más de 4.000 personas en una sola noche en un comedor de El Algarrobal ;

; Un soldador de San Rafael al que cuatro talleres le cerraron la puerta y terminó siendo el único juez argentino del torneo de soldadura más importante de Europa;

al que cuatro talleres le cerraron la puerta y terminó siendo el único juez argentino del torneo de soldadura más importante de Una mendocina sorda que se cansó de que nadie le diera trabajo y montó su propio emprendimiento;

Dos adolescentes que programaron solos una plataforma para que ningún chico se aguante el bullying en silencio.

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"Para nosotros Gracias no es marketing, es la forma más honesta que encontramos de devolver algo", dice Nicolás Massaccesi, socio de 23 Ríos. "Hay gente que sostiene a Mendoza todos los días sin que nadie los mire. Lo único que hacemos es ponerles una lata en la mano y decirles, fuerte y delante de todos, lo que muchos pensamos en silencio".

El evento estará abierto a todo el público, y la entrada es una caja de leche para donar a un merendero que lo necesite ya dispuesto con anterioridad.

"Hace años que vengo diseñando estas latas, una por una, metiéndome en cada historia desde la computadora", suma Chacho Puebla, socio y director creativo. "Este año, por primera vez, voy a estar presente cuando se entreguen. Quería estar en la misma habitación que ellos, mirarlos a la cara y agradecerles en serio." La entrega de esta edición de Gracias se realizará el 19 de mayo 2026 en 23 Ríos Craftbeer, Luján de Cuyo.

Evento "Gracias" 23 Ríos Gentileza

Sobre 23 Ríos

23 Ríos es una cervecería artesanal fundada en 2017 en Luján de Cuyo, Mendoza. Es la cervecería mendocina con más medallas acumuladas en su historia. Su nombre y su identidad parten de una idea —"el río nos une"—, en referencia a los 23 ríos que cruzan la provincia. Además de su fábrica y su Brew House, 23 Ríos impulsa programas de comunidad e impacto social como la Campaña Rueditas Felices y Edición Gracias.