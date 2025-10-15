15 de octubre de 2025
{}
El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias

Wegovy, el medicamento complementario a la dieta y el ejercicio, ya está en farmacias y promete revolucionar la salud cardiometabólica.

El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias.

El medicamento"gemelo" de Ozempic, ya se vende en Argentina: precios y advertencias.

E tratamiento contra el sobrepeso y la obesidad comienza a cambiar en Argentina. Y es que Wegovy, medicamento inyectable "gemelo" de Ozempic, complementario a la dieta y el ejercicio, ya está en farmacias del país y promete revolucionar la salud cardiometabólica.

Se trata de una inyección de semaglutida 2,4 mg aprobada por la ANMAT como un complemento terapéutico clave para la reducción del peso corporal, con beneficios adicionales que impactan positivamente en la salud cardiovascular y metabólica.

Obesidad mujer - 150735
El medicamento ahora extiende su indicación para personas con obesidad y sobrepeso.

El medicamento ahora extiende su indicación para personas con obesidad y sobrepeso.

Medicamento para adelgazar: disponibilidad y precios

Según voceros del laboratorio Novo Nordisk, la distribución en droguerías y farmacias de todo el país ya está en marcha. Sin embargo, la compañía se encuentra en plena negociación con los financiadores del sistema de salud para lograr acuerdos que faciliten la accesibilidad a los pacientes, dado su elevado costo.

En cuanto a los valores, la diferencia se nota en las dosis:

  • La caja de Ozempic de 1mg (utilizada para diabetes y que contiene el mismo principio activo) tiene un precio de referencia de $355.572.

  • Wegovy cuenta con distintas presentaciones (de 0,25 mg hasta 2,4 mg, la dosis de mantenimiento). La presentación de 1mg tiene un valor similar al de Ozempic, mientras que la de mayor concentración (2,4 mg, la dosis de mantenimiento, en caja de cuatro jeringas) se acerca a los $697.000.

ozempic wegoby
El medicamento inyectable contiene cuatro jeringas.

El medicamento inyectable contiene cuatro jeringas.

Eficacia y la luz verde de la ANMAT

La aprobación por parte de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) posiciona a Wegovy como un complemento de una dieta hipocalórica y una mayor actividad física.

La comunidad científica celebra este avance, que representa la culminación de décadas de investigación en el campo cardiometabólico. Estudios clínicos internacionales indican que un tercio de los pacientes tratados con Wegovy lograron reducir hasta un 20% de su peso corporal, con un descenso general promedio del 17%.

¿Quiénes pueden usarlo?

  • Adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o superior a 30, o a partir de 27 si presentan al menos una enfermedad vinculada al peso (como diabetes tipo 2, hipertensión o dislipidemia).

  • Adolescentes desde los 12 años con un IMC en el percentil 95 o superior y un peso mayor a 60 kilos.

El medicamento se administra una vez por semana por vía subcutánea a través de una lapicera prellenada, bajo estricta indicación médica.

En relación a los efectos adversos, los más frecuentes reportados (alrededor del 10%) son síntomas gastrointestinales leves, como náuseas o diarrea.

Fuentes: El Destape/Clarin

