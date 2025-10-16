16 de octubre de 2025
Adultos mayores de Malargüe protagonistas en las Jornadas Cordillera Sur

La Asociación Sociocultural MESSIS de Malargüe organiza conferencias, talleres y espacios de diálogo para reflexionar sobre la vejez.

(Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La Asociación Sociocultural MESSIS, fundada hace más de una década en Malargüe, organiza las XIX Jornadas Cordillera Sur bajo el lema “La tercera edad como protagonistas de nuestro tiempo”. La iniciativa contará con la participación de integrantes del Consejo de Adultos Mayores del departamento como disertantes.

Las jornadas comenzarán este viernes en el Centro de Convenciones Thesaurus y se extenderán hasta el sábado al mediodía. Durante ambos días se desarrollarán conferencias, talleres y espacios de diálogo. Las actividades se iniciarán a las 9:00 con los primeros expositores y se extenderán hasta el mediodía. Por la tarde, las sesiones se retomarán a las 15:00 hasta aproximadamente las 19:00. El sábado, las exposiciones se realizarán únicamente por la mañana.

Malargüe aborda con sus instituciones el tema de la vejez

Entre los temas que se abordarán se encuentran “Redibujando la imagen de la vejez”, “Educación Financiera”, “Educación permanente” y “Claves para un envejecimiento saludable”, con especialistas provenientes de Malargüe y de distintas localidades de la provincia.

Laura Zamora, vocera del Consejo de Adultos Mayores de Malargüe, informó que “dos adherentes del consejo, Nora Angelelli y Vilma Escudero, van a exponer cómo es la vida de los adultos mayores después de la jubilación”, explicó.

Zamora resaltó que estas jornadas son espacios de reflexión y aprendizaje, “donde la experiencia compartida puede ayudar a combatir la soledad y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores”.

La Asociación MESSIS es una organización civil sin fines de lucro, fundada en Malarg>üe en el año 2004, que tiene como objetivo promover el desarrollo social, cultural y educativo de la comunidad local. La asociación fortalece el tejido social mediante talleres, jornadas y proyectos colaborativos, fomentando la participación ciudadana.

Actualmente, la Asociación MESSIS está presidida por la profesora Leticia Edith Martínez, acompañada en la vicepresidencia por Leonardo Rubén Álvarez, con Ruth del Valle Mercado como secretaria y Elisa María Berbel como tesorera.

