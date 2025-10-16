16 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Nuevamente en auge

En Malargüe impulsan la elaboración de una bebida milenaria

Se trata de hidromiel, otro producto derivado de la apicultura. Malargüe cuenta con miel de excelencia que garantiza calidad.

Promueven en Malargüe más productos elaborados de la miel (Foto gentileza).

Promueven en Malargüe más productos elaborados de la miel (Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

La Incubadora de Empresas de Malargüe continúa apostando al desarrollo de proyectos vinculados con una de las actividades arraigadas en el departamento: la apicultura. En esta oportunidad, lanzó una capacitación para emprendedores interesados en la elaboración de hidromiel, una bebida milenaria que en los últimos años ha cobrado auge a nivel mundial.

Roberto Salinas, gerente de la Incubadora, comentó a SITIO ANDINO que el proyecto “Emprendiendo con Hidromiel” se lleva adelante junto con el Área Apícola de Malargüe, y está destinado a todos aquellos emprendedores, sin límite de edad, que deseen capacitarse en la producción de esta bebida alcohólica fermentada obtenida a partir de miel y agua, a la que se agregan levaduras naturales o cultivadas para iniciar la fermentación.

Lee además
Así está el Paso Pehuenche este jueves 16 de octubre.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 16 de octubre
Se viene el debut de los malargüinos en el Torneo Regional de Fútbol (Gentileza). video
Buscan hacer historia

Malargüe sale a la cancha con tres equipos en el Torneo Regional
Embed - CURSO PARA ELABORACIÓN DE HIDROMIEL

Malargüe impulsa productos apícolas

El curso comenzará en noviembre en las instalaciones de la Incubadora de Empresas e incluirá contenidos teóricos y científicos, además de prácticas supervisadas por especialistas de distintas disciplinas. La formación se complementará con el uso de equipos específicos para la fabricación de hidromiel, adquiridos recientemente “con fondos propios”, destacó Salinas.

hi1
Calidad en la miel de Malargüe.

Calidad en la miel de Malargüe.

Por su parte, la bromatóloga Ramona Gómez destacó que la hidromiel “es una bebida milenaria que ha vuelto a tomar protagonismo”, y remarcó que, dado que la apicultura está profundamente arraigada en Malargüe y ofrece diversas posibilidades de aprovechamiento, esta propuesta “representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciéndola”.

Consultada por SITIO ANDINO, Gómez explicó que la hidromiel permite agregar valor a la miel, detallando que se elabora a partir de un mosto que se diluye “en agua de calidad segura” y fermenta con levaduras seleccionadas. Recordó que, si bien en la antigüedad ya se elaboraba esta bebida, los procesos actuales permiten un control mucho más riguroso y estandarizado.

La especialista añadió que la producción de hidromiel ya se desarrolla en otros departamentos de Mendoza y en distintas provincias del país, y que existen certámenes nacionales e internacionales que buscan reconocer y promover el trabajo de los productores, además de difundir la cultura hidromelera.

rey
Florencia Reyes

Florencia Reyes

Acompañamiento de la Incubadora de Empresas de Malargüe

A su turno, la bromatóloga Florencia Reyes explicó que “el objetivo de la Incubadora de Empresas es acompañar a los emprendedores en el proceso de transformar una idea en un proyecto productivo”, brindando las herramientas necesarias a través de la figura de incubado, tanto interno como externo.

giglione
Romina Ghiglione.

Romina Ghiglione.

En tanto, Romina Ghiglione señaló que el proyecto de elaboración de hidromiel complementa a otro en desarrollo, “Los Caminos de la Miel”, del que también se desprenden iniciativas turísticas orientadas a mostrar a los visitantes los distintos procesos productivos, desde las colmenas hasta los productos finales elaborados bajo estrictos estándares de calidad.

rod
Brenda Rodríguez.

Brenda Rodríguez.

Ghiglione resaltó además que la miel de Malargüe “es de excelente calidad por su baja humedad”, característica que favorece su conservación, textura y pureza. Agregó que estas cualidades se deben también a la flora autóctona de la región, que otorga a la miel una gran variedad de colores, aromas y sabores.

man
Emanuel Mansilla.

Emanuel Mansilla.

El equipo interdisciplinario del proyecto se completa con la diseñadora gráfica Brenda Rodríguez, quien capacitará sobre marca, etiquetas y presentación de productos para garantizar su correcta comercialización, y con el licenciado Emanuel Mansilla, asesor en negocios y finanzas, encargado de dictar un módulo sobre costos, márgenes de ganancia y estructuración de modelos de negocio, orientado a que cada emprendedor pueda identificar a sus potenciales clientes y mercados.

Cabe recordar que la hidromiel puede elaborarse con la incorporación de frutas, hierbas o especias, y que su graduación alcohólica varía entre 4% y 14%.

hi2
Estrictos controles en la Planta Apícola de Malargüe.

Estrictos controles en la Planta Apícola de Malargüe.

La hidromiel se consume desde la antigüedad

La hidromiel es considerada una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo, fue consumida por civilizaciones como los vikingos, griegos y romanos. Existen registros de su producción en Mesopotamia hace más de 4.000 años, y en el antiguo Egipto era apreciada por las clases altas y ofrecida a los dioses. En tumbas y jeroglíficos se hallaron vestigios de miel fermentada, símbolo de vida, pureza y renacimiento.

En la Grecia clásica, se la conocía como melikraton (mezcla de miel y agua) y era muy apreciada antes de que el vino se popularizara. También en China se han encontrado restos de bebidas fermentadas con miel, arroz y frutas que datan del 7000 a. C., consideradas las más antiguas conocidas.

Temas
Seguí leyendo

Pasarela y arte en el Mes de la Inclusión en Malargüe

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 15 de octubre

La maratón de la escuela Savio Primario de Malargüe: cuando correr significa ayuda

Entre conos y semáforos niños de Malargüe aprendieron sobre seguridad vial

Salvaje ataque a una joven embarazada en pleno centro de Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 14 de octubre

Elecciones 2025 en Malargüe: estas son las boletas que te encontrarás para votar

LO QUE SE LEE AHORA
La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween.
Imperdible

La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween

Las Más Leídas

El radicalismo universitario marca un giro político histórico y significativo 
Giro político

Elecciones UNCuyo: el radicalismo se quedó con un centro de estudiantes tras 12 años de conducción peronista

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde
doble turno

Desde ahora, los jueces penales deberán trabajar también por la tarde

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3313 del miércoles 15 de octubre

Te Puede Interesar

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Por Facundo La Rosa
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Para saber

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región
Inversiones y oportunidades

La quinta edición de la Expo Negocios y Franquicias Cuyo 2025 reunió al ecosistema emprendedor de la región

Por Sofía Pons