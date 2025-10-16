En Malargüe impulsan la elaboración de una bebida milenaria

La Incubadora de Empresas de Malargüe continúa apostando al desarrollo de proyectos vinculados con una de las actividades arraigadas en el departamento: la apicultura . En esta oportunidad, lanzó una capacitación para emprendedores interesados en la elaboración de hidromiel , una bebida milenaria que en los últimos años ha cobrado auge a nivel mundial.

Roberto Salinas, gerente de la Incubadora, comentó a SITIO ANDINO que el proyecto “Emprendiendo con Hidromiel” se lleva adelante junto con el Área Apícola de Malargüe, y está destinado a todos aquellos emprendedores, sin límite de edad, que deseen capacitarse en la producción de esta bebida alcohólica fermentada obtenida a partir de miel y agua, a la que se agregan levaduras naturales o cultivadas para iniciar la fermentación.

El curso comenzará en noviembre en las instalaciones de la Incubadora de Empresas e incluirá contenidos teóricos y científicos , además de prácticas supervisadas por especialistas de distintas disciplinas. La formación se complementará con el uso de equipos específicos para la fabricación de hidromiel, adquiridos recientemente “con fondos propios”, destacó Salinas .

E l gerente subrayó también los avances logrados durante 2025 en la actividad apícola local , tanto en materia de investigación y estadísticas como en inversiones para la Planta Apícola, entendiendo el potencial que esta producción tiene para la economía del departamento.

hi1 Calidad en la miel de Malargüe.

Por su parte, la bromatóloga Ramona Gómez destacó que la hidromiel “es una bebida milenaria que ha vuelto a tomar protagonismo”, y remarcó que, dado que la apicultura está profundamente arraigada en Malargüe y ofrece diversas posibilidades de aprovechamiento, esta propuesta “representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciéndola”.

Consultada por SITIO ANDINO, Gómez explicó que la hidromiel permite agregar valor a la miel, detallando que se elabora a partir de un mosto que se diluye “en agua de calidad segura” y fermenta con levaduras seleccionadas. Recordó que, si bien en la antigüedad ya se elaboraba esta bebida, los procesos actuales permiten un control mucho más riguroso y estandarizado.

La especialista añadió que la producción de hidromiel ya se desarrolla en otros departamentos de Mendoza y en distintas provincias del país, y que existen certámenes nacionales e internacionales que buscan reconocer y promover el trabajo de los productores, además de difundir la cultura hidromelera.

rey Florencia Reyes

Acompañamiento de la Incubadora de Empresas de Malargüe

A su turno, la bromatóloga Florencia Reyes explicó que “el objetivo de la Incubadora de Empresas es acompañar a los emprendedores en el proceso de transformar una idea en un proyecto productivo”, brindando las herramientas necesarias a través de la figura de incubado, tanto interno como externo.

giglione Romina Ghiglione.

En tanto, Romina Ghiglione señaló que el proyecto de elaboración de hidromiel complementa a otro en desarrollo, “Los Caminos de la Miel”, del que también se desprenden iniciativas turísticas orientadas a mostrar a los visitantes los distintos procesos productivos, desde las colmenas hasta los productos finales elaborados bajo estrictos estándares de calidad.

rod Brenda Rodríguez.

Ghiglione resaltó además que la miel de Malargüe “es de excelente calidad por su baja humedad”, característica que favorece su conservación, textura y pureza. Agregó que estas cualidades se deben también a la flora autóctona de la región, que otorga a la miel una gran variedad de colores, aromas y sabores.

man Emanuel Mansilla.

El equipo interdisciplinario del proyecto se completa con la diseñadora gráfica Brenda Rodríguez, quien capacitará sobre marca, etiquetas y presentación de productos para garantizar su correcta comercialización, y con el licenciado Emanuel Mansilla, asesor en negocios y finanzas, encargado de dictar un módulo sobre costos, márgenes de ganancia y estructuración de modelos de negocio, orientado a que cada emprendedor pueda identificar a sus potenciales clientes y mercados.

Cabe recordar que la hidromiel puede elaborarse con la incorporación de frutas, hierbas o especias, y que su graduación alcohólica varía entre 4% y 14%.

hi2 Estrictos controles en la Planta Apícola de Malargüe.

La hidromiel se consume desde la antigüedad

La hidromiel es considerada una de las bebidas alcohólicas más antiguas del mundo, fue consumida por civilizaciones como los vikingos, griegos y romanos. Existen registros de su producción en Mesopotamia hace más de 4.000 años, y en el antiguo Egipto era apreciada por las clases altas y ofrecida a los dioses. En tumbas y jeroglíficos se hallaron vestigios de miel fermentada, símbolo de vida, pureza y renacimiento.

En la Grecia clásica, se la conocía como melikraton (mezcla de miel y agua) y era muy apreciada antes de que el vino se popularizara. También en China se han encontrado restos de bebidas fermentadas con miel, arroz y frutas que datan del 7000 a. C., consideradas las más antiguas conocidas.