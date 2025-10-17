17 de octubre de 2025
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Un joven de 24 años fue atacado a tiros tras una riña en Las Heras. La justicia busca a los autores de la agresión.

 Por Pablo Segura

Un joven de 24 años fue atacado a tiros tras una riña en Las Heras y ahora lucha por su vida en el hospital, desde donde informaron que el paciente había ingresado con cuatro heridas de arma de fuego en su cuerpo, por lo que su estado de salud es delicado.

La terrible agresión ocurrió minutos antes de las 20 del jueves en el cruce de México y Resistencia, en Las Heras, donde se enfrentó un grupo de sujetos.

Producto de esto, un chico de 24 años fue atacado a tiros cuando circulaba en moto, recibiendo cuatro disparos en zona del tórax.

Según relataron testigos, la víctima circulaba en moto cuando tuvo un altercado con un grupo de sujetos que conocería de antemano.

Allí hubo un cruce de palabras y luego una riña. En ese momento los agresores le dispararon varias veces y escaparon.

La víctima quedó tendida en la calle con al menos cuatro disparos en su cuerpo, por lo que recibió asistencia por parte de los vecinos del lugar. Luego una ambulancia lo trasladó al hospital Carrillo de Las Heras.

En ese centro asistencial le practicaron las primeras curaciones y luego lo derivaron al Lagomaggiore, donde quedó internado.

Mientras tanto, en la noche de este jueves, distintos efectivos de investigaciones trabajaron en la escena para recolectar testimonios de relevancia que ayuden al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento no hay detenidos por la agresión.

Por Sitio Andino Política