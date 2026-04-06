6 de abril de 2026
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Las Heras

Un hombre fue apuñalado durante una riña callejera en Las Heras

Una riña entre dos sujetos terminó con una violenta agresión a uno de ellos. Ocurrió en Las Heras en la madrugada de hoy.

Violenta riña callejera en Las Heras.&nbsp;

Violenta riña callejera en Las Heras. 

 Por Pablo Segura

Una riña callejera entre dos hombres ocurrida en horas de la madrugada de hoy en Las Heras terminó con uno de ellos apuñalado y gravemente herido, por lo que debió ser trasladado de urgencia al hospital Central, donde quedó internado para ser sometido a distintos estudios médicos.

La agresión ocurrió en horas de la madrugada de este lunes en el barrio Virgen del Rosario, a metros del estadio de Huracán Las Heras, donde al parecer dos vecinos de la zona protagonizaron una violenta pelea en la vía pública.

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Producto de esto, un hombre de 29 años, identificado como Ezequiel Cuenca, recibió una puñalada en el tórax, sector izquierdo y algunos golpes en otras partes del cuerpo. Su agresor, no identificado aún, escapó del lugar.

Un hombre fue apuñalado durante una riña callejera en Las Heras

Según los pocos datos que trascendieron, la víctima caminaba por el lugar cuando fue abordado por un vecino del barrio, a quien conocería previamente. Al parecer, por viejas enemistades, ambos comenzaron a discutir y luego se originó una riña.

En principio y de acuerdo al relato de algunos testigos, sólo habrían participado esos dos hombres y uno de ellos (por Cuenca), terminó gravemente herido.

Tras la agresión, Cuenca fue asistido por familiares y un tío suyo fue quien lo trasladó, en un auto particular, al hospital Carrillo. Allí recibió las primeras curaciones y debió a la gravedad de la herida, fue derivado al Hospital Central, quedando internado en ese centro asistencial.

Desde el nosocomio indicaron que el paciente presentaba una herida de arma blanca en hemotórax izquierdo, por lo que debía ser sometido a distintos estudios en las próximas horas.

Mientras tanto, en la escena del hecho trabajaron efectivos de investigaciones y ahora la policía busca al agresor, quien no fue detenido aún.

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