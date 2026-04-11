Un ciclista sufrió un grave accidente en Maipú y debió ser rescatado en helicóptero Foto: gentileza

Por Sitio Andino Policiales







Un hombre de 57 años debió ser evacuado en Barrancas, Maipú, tras sufrir un grave accidente mientras circulaba en bicicleta. A raíz de los fuertes golpes, fue trasladado de urgencia al helipuerto del Hospital Central y luego derivado al Hospital Español.

Accidente y rápido rescate en Maipú: cómo se encuentra el ciclista El hecho ocurrió en horas de la mañana del sábado en el Sendero Circuito Ciclístico Barrancas, donde la víctima sufrió una caída en una zona de pendientes pronunciadas mientras practicaba ciclismo de montaña.

Debido a la gravedad de las lesiones y a la imposibilidad de movilizarse por sus propios medios, personal policial y sanitario acudió al lugar. Sin embargo, por tratarse de un sector de difícil acceso, ubicado a unos 3 kilómetros de la Ruta Provincial N° 14 y a 600 metros al este de la Planta de Residuos Municipal, se debió activar un operativo de evacuación aérea.

Una vez en el lugar, el helicóptero de la Policía de Mendoza permitió asistir al ciclista, quien fue evaluado por personal médico que diagnosticó un politraumatismo en el tórax.

Posteriormente, la aeronave lo trasladó hasta el helipuerto del Hospital Central, desde donde fue derivado en ambulancia del SEC al Hospital Español para continuar con su atención.

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