Las plantas que estaban cultivando los acusados en la casa de la víctima, en Las Heras.

Una mujer domiciliada en el barrio Sismo V, en Las Heras , vive un verdadero martirio con su hijo y su nieto , a quienes les pidió una restricción de acercamiento, aunque a pesar de la medida, ambos sujetos se las ingeniaron para volver a la vivienda de la víctima, pero en esta ocasión fueron detenidos.

Gracias a un rápido accionar del personal de la Comisaría 56 de Las Heras, los sospechosos fueron atrapados cuando irrumpieron en la casa de la damnificada, donde estaban cultivando marihuana.

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Al ser acorralados por la policía amenazaron con prender fuego la casa e intentaron huir pero fueron capturados. Al ser requisados, les hallaron en un bolso con droga.

Los dos acusado s ya cuentan con denuncias por amenazas y maltratos hacia la mujer (y tambien su pareja) , madre y abuela de cada uno de los individuos.

El martirio de una mujer de Las Heras con su hijo y nieto: ambos fueron detenidos y les hallaron droga

Según fuentes policiales, todo ocurrió minutos después de las 19 de este martes en una casa del barrio Sismo V, en Las Heras.

Allí vive una mujer que tiene una exclusión de hogar y prohibición de acercamiento para su hijo y nieto.

Es que, según supo denunciar en su momento, ambos individuos utilizaban el hogar para cultivar marihuana, en medio de amenazas y maltratos hacia la pareja de ancianos. Incluso, existe un antecedente en que al hombre lo golpearon duramente a tal punto de dejarlo con heridas de consideración.

Este martes por la noche, cuando los individuos entraron al hogar, la mujer llamó al 911. Los efectivos se trasladaron de inmediato a la vivienda y sorprendieron a los sujetos en el interior.

Estos, enfurecidos, amenazaron con prender fuego la vivienda y luego intentaron huir por los techos, pero fueron atrapados.

En su poder les hallaron una planta de marihuana que, presuntamente, habían sacado en ese mismo instante para poder llevárselas consigo en la huida.

Ahora ambos quedaron detenidos a disposición de la justicia. En las próximas horas se definirá la situación procesal de ambos.