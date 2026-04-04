Allanamientos simultáneos en Capital y Las Heras: un detenido y secuestro de armas y droga

Por Sitio Andino Policiales







La Policía de Mendoza llevó adelante un operativo con múltiples allanamientos simultáneos en Capital y Las Heras, que permitió el secuestro de armas de fuego, municiones y droga fraccionada, además de la detención de un hombre. A continuación, todos los detalles.

¿Cómo fueron los allanamientos en Capital y Las Heras? Uno de los procedimientos incluyó intervenciones en los barrios La Favorita y Las Heras, donde los investigadores concretaron un hallazgo clave en una vivienda del barrio 8 de Abril. En ese domicilio se secuestró un revólver calibre .22 con municiones y una pistola 9 milímetros con cargador colocado, además de cartuchos de distintos calibres. A partir de ese hallazgo, se dio intervención al personal de Narcocriminalidad, que detectó droga fraccionada lista para su comercialización.

En total, se incautaron más de 92 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios, una pequeña cantidad de marihuana, una balanza de precisión, elementos utilizados para el fraccionamiento y $614.500 en efectivo.

Sin título (3) Parte de los elementos secuestrados por la Policía en los allanamientos Como resultado del operativo, un hombre de 38 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. La causa quedó bajo la órbita tanto de la Justicia provincial (por el hallazgo de las armas) como de la Justicia Federal, que ordenó el secuestro de la droga, el dinero, el teléfono celular y la balanza.

En paralelo, la UID Capital llevó adelante otro procedimiento con allanamientos en los barrios La Favorita y Nuevo Amanecer. En una de las medidas realizadas en este último, los efectivos secuestraron cartuchos calibre 9 milímetros y calibre 12, lo que dio lugar a actuaciones por tenencia injustificada de municiones, con intervención del Juzgado de Faltas.