12 de abril de 2026
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Sitio Andino
Malargüe

En Malargüe delincuentes rompieron vidrios y desvalijaron un minimercado

El robo ocurrió en calle Fortín Malargüe y Los Choiqueros. Se llevaron efectivo, caja registradora y caja fuerte.

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Por Claudio Altamirano

Un robo en un minimercado de la zona oeste de la ciudad de Malargüe, fue descubierto en la madrugada de este domingo, luego de que un vecino alertara al 911 por daños en el frente del local. Delincuentes ingresaron tras romper vidrios y se llevaron dinero en efectivo y elementos de valor.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en Minimercado El Fortín, ubicado en la intersección de calles Fortín Malargüe y Los Choiqueros, en la zona oeste de la ciudad. La situación fue advertida por un ocasional transeúnte, quien al pasar por el lugar observó destrozos en los vidrios del local y dio inmediato aviso a la línea de emergencias 911.

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A partir de ese llamado, personal de la Policía de Mendoza se desplazó hasta el sitio y constató los daños en el frente del minimercado. Minutos después, los efectivos entrevistaron a la propietaria del comercio, una mujer de 38 años, quien explicó que había dejado el local cerrado y con las medidas de seguridad correspondientes horas antes.

Sin embargo, al ingresar al lugar, la comerciante advirtió que autores ignorados habían logrado acceder tras romper los vidrios del frente. Una vez en el interior, los delincuentes sustrajeron una caja registradora, una caja fuerte y una suma de dinero en efectivo que asciende a 840.000 pesos, de acuerdo a lo denunciado.

El caso generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes manifestaron su inquietud por la reiteración de hechos delictivos en horarios nocturnos y durante la madrugada, cuando la circulación es escasa y los comercios permanecen cerrados.

En la causa intervino la Ayudante Fiscal en turno, quien dispuso las medidas de rigor para avanzar con la investigación. Entre ellas, se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la realización de pericias en el lugar del hecho, con el objetivo de identificar a los autores y esclarecer el robo.

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