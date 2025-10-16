16 de octubre de 2025
{}
Cuánto cuesta alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza en octubre 2025

La Ciudad de Mendoza es una de las zonas más buscadas para alquilar viviendas. Cuánto cuestan en promedio los alquileres allí.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Muchos jóvenes buscan alquilar una vivienda en la Ciudad de Mendoza por su cercanía a universidades, centros comerciales o lugares de trabajo. Además, el centro mendocino cuenta con casi todas las conexiones de transporte hacia los distintos departamentos del Gran Mendoza.

De hecho, según el último informe de Inmodata, una de las tendencias positivas observadas es que la capital redujo en un 30% la oferta de casas en alquiler, producto de la alta demanda que concentra la zona. Ahora bien, ¿cuánto cuesta alquilar un departamento en este punto de la provincia?

Cuánto cuesta alquilar en la Ciudad de Mendoza

De acuerdo con el informe de Inmodata, el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera ronda los $580.000.

Es el valor más alto entre las zonas del Gran Mendoza, mientras que Las Heras se posiciona como la alternativa más económica, con un promedio cercano a los $470.000.

Otro factor que incide en el costo total son las expensas, que en los departamentos del centro suelen ser elevadas y tienden a incrementarse mes a mes.

casa de gobierno, memorial, parque cívico
Alquilar en la Ciudad de Mendoza tiene un valor en promedio de $580.000

Ejemplos de precios en departamentos céntricos

Según los principales sitios webs inmobiliarios, actualmente pueden encontrarse las siguientes opciones en la Ciudad de Mendoza:

  • 5ta sección (calle Vicente Gil): departamento de dos habitaciones, sin cochera y que no acepta mascotas: $530.000 + $20.000 de expensas.
  • 6ta sección (calle Roque Sáenz Peña): dos habitaciones, con cochera y que acepta mascotas: $550.000 + $30.000 de expensas.
  • Barrio Cívico: dos habitaciones, con cocina y balcón, sin aceptar mascotas: $590.000 + $70.000 de expensas.
  • 6ta sección (calle Jorge A. Calle): dos habitaciones, con patio y terraza, que acepta mascotas: $650.000 sin expensas.

En síntesis, el mercado de alquileres en la Ciudad de Mendoza continúa mostrando una alta demanda y valores sostenidos, especialmente en zonas céntricas. Las diferencias entre barrios y el peso de las expensas siguen siendo factores clave a la hora de definir el costo total de una vivienda.

