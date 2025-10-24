24 de octubre de 2025
Sitio Andino
Accidente doméstico

Tragedia en Maipú: una niña de 2 años perdió su brazo

Ocurrió luego de que la menor introdujera su brazo derecho en un secarropas en funcionamiento. Permanece hospitalizada en el Notti.

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Al mediodía de este viernes, un grave accidente doméstico ocurrió en el departamento de Maipú, donde una niña de 2 años sufrió la amputación de su brazo derecho tras introducirlo en un secarropas en funcionamiento. La menor permanece internada en el Hospital Notti, mientras la Policía y un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) investigan el caso.

Trágico accidente doméstico en Maipú

Cerca de las 13.52, la niña llegó de urgencia al Hospital Notti junto a su madre. El personal de guardia confirmó la “amputación traumática del brazo derecho” e ingresó de inmediato a la paciente a cirugía.

La madre, de 22 años, declaró que el hecho ocurrió en su vivienda de calle Las Piedritas, en Fray Luis Beltrán, cuando su hija introdujo el brazo derecho, hasta la altura del hombro, en el secarropas que estaba en funcionamiento.

Por el hecho intervienen la Oficina Fiscal y el ETI de Maipú.

