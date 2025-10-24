Tragedia en Maipú: una niña de 2 años perdió su brazo

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela. Foto: Cristian Lozano

Por Luis Calizaya







Al mediodía de este viernes, un grave accidente doméstico ocurrió en el departamento de Maipú, donde una niña de 2 años sufrió la amputación de su brazo derecho tras introducirlo en un secarropas en funcionamiento. La menor permanece internada en el Hospital Notti, mientras la Policía y un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) investigan el caso.

Trágico accidente doméstico en Maipú Cerca de las 13.52, la niña llegó de urgencia al Hospital Notti junto a su madre. El personal de guardia confirmó la “amputación traumática del brazo derecho” e ingresó de inmediato a la paciente a cirugía.

La madre, de 22 años, declaró que el hecho ocurrió en su vivienda de calle Las Piedritas, en Fray Luis Beltrán, cuando su hija introdujo el brazo derecho, hasta la altura del hombro, en el secarropas que estaba en funcionamiento.

Por el hecho intervienen la Oficina Fiscal y el ETI de Maipú.