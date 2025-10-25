25 de octubre de 2025
De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Tras el ascenso de Quirno, Luis Caputo designa a José Luis Daza, ex JP Morgan y hombre de su confianza, como secretario de Finanzas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que José Luis Daza, actual viceministro de Economía, asumirá la próxima semana como secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller por decisión del presidente Javier Milei.

Caputo destacó el perfil técnico y la trayectoria internacional de Daza, con quien mantiene una relación profesional desde los años ’90, cuando ambos coincidieron en el equipo de macroeconomía del JP Morgan en Nueva York. “José Luis es un economista con una mirada global y una sólida experiencia en los mercados internacionales, cualidades que serán claves en la etapa que viene”, señaló el titular del Palacio de Hacienda.

image
Jos&eacute; Luis Daza&nbsp;| NA

José Luis Daza | NA

El ministro acompañó al presidente Milei durante el encuentro del JP Morgan en Buenos Aires, donde el mandatario mantuvo una reunión con Jamie Dimon, CEO de la entidad y uno de los banqueros más influyentes de Wall Street. En ese marco, Caputo recordó que el Gobierno planea salir a buscar unos USD 5.000 millones al mercado en 2026, aunque aclaró que eso solo será viable si la tasa de riesgo país desciende nuevamente a la zona de 500 puntos básicos, ya que actualmente supera los 1.000.

Fuentes cercanas al ministro adelantaron que el anuncio oficial del nombramiento se realizaría entre lunes y martes próximos, tras las elecciones legislativas. Daza, quien había asumido como viceministro en septiembre de 2024 en reemplazo de Joaquín Cottani, jugó un rol clave en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos antes del acuerdo por el swap de US$ 20.000 millones.

Nacido en Argentina y nacionalizado chileno, Daza es reconocido por haber participado en la confección del índice que mide el riesgo país de manera diaria. Antes de regresar a la Argentina, su nombre llegó a sonar como posible ministro de Economía de Chile en caso de que el candidato José Antonio Kast hubiese ganado las elecciones presidenciales de 2021 frente a Gabriel Boric.

