12 de abril de 2026
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Luis Caputo

Luis Caputo y Santiago Bausili negociarán un nuevo desembolso del FMI por US$1.000 millones

El ministro Luis Caputo y el titular del BCRA, Santiago Bausili, participarán de reuniones con el FMI. ¿Entre los objetivos? Destrabar un desembolso pendiente.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Por Sitio Andino Economía

En una semana clave para la economía argentina, el ministro Luis Caputo liderará la delegación que participará en las reuniones del Fondo Monetario internacional (FMI) y el Banco Mundial. La misión buscará asegurar nuevos fondos internacionales, revisar metas de reservas y reforzar la confianza de los mercados financieros.

El encuentro internacional se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 18 de abril, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas. La agenda oficial del Gobierno estará enfocada en cerrar la segunda revisión del acuerdo con el FMI y destrabar un desembolso de US$ 1.000 millones en el marco del programa vigente.

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El acceso a este nuevo tramo de financiamiento está condicionado al cumplimiento de metas económicas del primer trimestre, especialmente en lo referido a la acumulación de reservas netas y el mantenimiento del superávit fiscal. Sin embargo, el Gobierno buscará obtener un "waiver" (dispensa) por el incumplimiento previo en la meta de reservas, que quedó US$11.000 millones por debajo de lo pactado en 2025.

Según trascendió, el staff report del FMI podría incluir nuevas condiciones y metas para el Banco Central, en un contexto donde el ministro Caputo plantea la necesidad de flexibilizar el esquema de objetivos hacia un sistema anual. El argumento oficial apunta a las dificultades para anticipar con precisión la evolución del mercado cambiario, uno de los puntos más sensibles del programa.

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Hasta el momento, se desconoce si el equipo económico argentino tendrá reuniones bilaterales con Kristalina Georgieva.

Hasta el momento, se desconoce si el equipo económico argentino tendrá reuniones bilaterales con Kristalina Georgieva.

La comitiva argentina también estará integrada por el viceministro José Luis Daza, aunque aún no está confirmada la agenda completa ni si se concretarán reuniones bilaterales con la directora del organismo, Kristalina Georgieva.

Expectativas económicas y proyecciones del FMI

En paralelo a las negociaciones, el FMI difundió su informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), que proyecta un crecimiento del 4% para Argentina en 2026 y 2027. Aunque este número se ubica por debajo del 5% estimado por el Gobierno en el Presupuesto Nacional, supera el promedio global previsto en 3,3% para este año.

A nivel regional, las proyecciones del organismo multilateral sitúan a Argentina por encima de economías como Brasil (1,6%) y México (1,5%), una diferencia que el FMI atribuye principalmente al desempeño fiscal reciente.

Durante 2025, el país registró un superávit primario del 1,4% del PBI, superando la meta original del 1,3%. Al incluir el pago de intereses de deuda, el superávit fiscal total alcanzó el 0,2% del producto, un dato que el organismo considera relevante para sostener la estabilidad del programa.

Reservas, dólar y señales del mercado

En las últimas jornadas, el Banco Central mostró una mayor capacidad de compra de divisas. En una rueda reciente, adquirió US$281 millones en el Mercado Libre de Cambios, uno de los registros más altos del año. En lo que va de 2026, las compras acumuladas superan los US$4.900 millones, mientras que las reservas brutas internacionales volvieron a superar los US$45.000 millones.

De acuerdo con estimaciones privadas, este desempeño permitió que las reservas netas regresen a terreno positivo, aunque todavía con un margen reducido.

En el frente cambiario, el dólar mayorista mostró una tendencia descendente y cerró en torno a los $1381, ampliando la brecha respecto del techo de la banda cambiaria. En los mercados financieros, tanto el contado con liquidación como el dólar MEP operaron con cierta volatilidad, mientras que el dólar informal se mantuvo en niveles relativamente bajos en comparación con períodos anteriores.

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