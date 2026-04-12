12 de abril de 2026
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Estados Unidos

EE.UU. e Irán no logran acuerdo tras más de 21 horas de negociaciones en Pakistán

Las partes reconocen avances parciales, pero persisten diferencias clave sobre el programa nuclear iraní.

EE.UU. e Irán no logran acuerdo tras más de 21 horas de negociaciones en Pakistán

EE.UU. e Irán no logran acuerdo tras más de 21 horas de negociaciones en Pakistán

El vicepresidente estadounidense JD Vance encabezó la delegación de Washington y, antes de abordar el Air Force Two rumbo a su próximo destino, señaló que el principal escollo continúa siendo la ausencia de garantías suficientes por parte de Teherán para verificar de manera independiente el carácter exclusivamente pacífico de su programa nuclear. No obstante, Vance habría dejado sobre la mesa una última propuesta antes de partir, según fuentes cercanas a las negociaciones.

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La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos, Pakistán e Irán mantienen conversaciones trilaterales cara a cara

Teherán rechaza las condiciones y habla de "exigencias irrazonables"

La respuesta iraní no tardó en llegar. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, salió al cruce de las posiciones estadounidenses y relativizó el fracaso de la ronda. "Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión", afirmó el funcionario, quien calificó las demandas de Washington de "exigencias irrazonables".

La declaración iraní sugiere que Teherán no descarta continuar el diálogo, aunque sin ceder en lo que considera condiciones inaceptables para su soberanía.

Un contexto regional que complica la paz

Las negociaciones se desarrollaron en un escenario regional de alta tensión. En paralelo a las conversaciones diplomáticas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) prosiguieron con su ofensiva en el sur del Líbano contra la organización terrorista Hezbollah. Durante la noche del sábado, el ejército israelí destruyó un laboratorio de fabricación de explosivos ubicado en la zona fronteriza con Cisjordania, en una operación que pone de relieve la fragilidad del entorno en el que se inscribe cualquier intento de distensión en Medio Oriente.

¿Qué sigue?

Por el momento, ninguna de las partes ha confirmado una fecha para una nueva ronda de conversaciones. La última oferta dejada por Vance en Pakistán podría servir como base para retomar el contacto diplomático en los próximos días, aunque la brecha entre las posiciones de Washington y Teherán sigue siendo considerable.

La comunidad internacional observa con atención el devenir de estas negociaciones, cuyo resultado tendrá implicaciones directas no solo para la estabilidad de Medio Oriente, sino también para el orden de seguridad global.

El régimen iraní mantiene el bloqueo de internet tras las negociaciones frustradas

Irán no ha establecido un calendario para restablecer el acceso general a internet a nivel mundial, pese a que algunas empresas mantienen conectividad limitada, según informó el domingo un alto funcionario del sector tecnológico.

No se ha anunciado ninguna fecha concreta para el restablecimiento del acceso público a internet”, declaró Ali Hakim Javadi, jefe de la Organización del Gremio de Informáticos de Irán, quien citó preocupaciones de seguridad debido a “condiciones especiales y de guerra”.

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