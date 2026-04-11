11 de abril de 2026
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Sitio Andino
Pakistán

EE.UU. e Irán negocian la paz en Pakistán mientras se amenazan con destruirse

Con JD Vance a la cabeza de la delegación estadounidense y Teherán instalado ya en Pakistán, EE.UU. e Irán se sientan a negociar en un clima de máxima tensión.

Lacomitiva estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance.

Lacomitiva estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance.

Por Sitio Andino Mundo

En medio de una escalada de tensión con amenazas cruzadas entre las partes, Estados Unidos e Irán se reunirán este sábado en Islamabad, Pakistán, para dar inicio a las negociaciones destinadas a poner fin al conflicto en Medio Oriente. La delegación del régimen persa llegó a la capital pakistaní el viernes a la tarde (hora argentina), mientras que la comitiva estadounidense aterrizó este sábado a la mañana, encabezada por el vicepresidente JD Vance.

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El presidente del Parlamento iran&iacute;, Mohammad Baqer Qalibaf (centro), al frente de la delegaci&oacute;n en Pakist&aacute;n.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf (centro), al frente de la delegación en Pakistán.

Vance, designado por el presidente Donald Trump para liderar el equipo negociador, fue recibido por el general Asim Munir, jefe del ejército pakistaní, al desembarcar en la base aérea de Nur Khan, en las afueras de Islamabad.

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"Sin armas nucleares. Eso es el 99 %", señaló Trump al ser consultado sobre los objetivos del posible acuerdo con la república islámica, antes de partir hacia un acto de recaudación de fondos en Virginia.

La previa de la cumbre estuvo marcada por una nueva ronda de declaraciones de alto voltaje. Irán prometió una "represalia aplastante y dolorosa" ante eventuales nuevos ataques de Israel sobre el Líbano, mientras que Trump advirtió que está "cargando los barcos con las mejores municiones y las mejores armas jamás fabricadas", en una señal de presión sobre Teherán.

El eje de las negociaciones: el programa nuclear iraní

Antes del inicio formal de los encuentros, Trump fue explícito respecto del objetivo central de las conversaciones: impedir que Irán desarrolle capacidad nuclear con fines bélicos. El mandatario realizó estas declaraciones en la base aérea Andrews, momentos antes de su partida, subrayando que este punto concentra prácticamente la totalidad del interés estadounidense en el proceso negociador.

La elección de Pakistán como sede —una potencia nuclear que mantiene relaciones diplomáticas con ambas partes— no parece casual. Islamabad se posiciona así como un actor clave en uno de los intentos de distensión más significativos de los últimos años en Oriente Medio.

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