Los ataques de Israel al Líbano ponen en peligro las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters.

Este fin de semana se espera que delegaciones Estados Unidos e Irán se reúnan en Pakistán para negociar, en medio de acusaciones cruzadas de incumplir el acuerdo de alto al fuego . Los combates en el Líbano ensombrecen el diálogo por una tregua .

Desde el anuncio el martes pasado de un alto el fuego entre Washington y Teherán surgieron discrepancias sobre si este incumbe o no al Líbano. Pakistán, como mediador, afirmó que se aplicaba “en todos lados” , pero tanto norteamericanos como israelíes lo niegan. La insistencia de Israel de que el pacto no incluye una pausa en sus combates con el grupo terrorista amenazó con echar por tierra el acuerdo.

La tregua comenzó, pero hay confusión sobre el Estrecho de Ormuz y la tensión crece en Líbano

La secretaria de prensa de la Casa Blanca , Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump enviará este sábado al vicepresidente JD Vance, junto con Jared Kushner y Steve Witkoff. El presidente del Parlamento iraní , Mohammad Baqer Qalibaf, encabezará el equipo negociador, informó la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní.

El centro de Islamabad , en Pakistán, fue puesto bajo un cierre total por un feriado público anunciado a último momento, con un perímetro de seguridad establecido para una “zona roja” de 3 kilómetros alrededor de un hotel de lujo del que se ordenó desalojar a todos los huéspedes para dar lugar a ambas delegaciones.

Donald Trump presidente Estados Unidos Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La situación en el Líbano que pone en peligro

Los combates en el Líbano continúan y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció señales confusas ya que primero anunció que los ataques se iban a profundizar y posteriormente anunció negociaciones. Por separado, los hutíes de Yemen renovaron sus amenazas de ataques a Israel o a buques que naveguen el Mar Rojo, pero no se concretaron en lanzamientos de misiles.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi 16-03-26 Foto: Xinhua

Irán se proponía solicitar el fin de las sanciones y el cese definitivo de las hostilidades. Mientras que Estados Unidos cuestiona que no pasen barcos por el Estrecho de Ormuz y el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, entre los puntos principales de la discusión.

“El Líbano no forma parte del (acuerdo de) alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas”, insiste el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, varios países, incluidos Pakistán, el anfitrión de las negociaciones por la paz, así como dos actores potentes de Europa como Francia y Reino Unido, condenaron los ataques al Líbano o solicitaron “moderación” en el accionar de Israel.