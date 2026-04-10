10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Líbano

Los ataques de Israel al Líbano ponen en peligro las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán

Delegaciones estadounidenses e iraníes se reunirán en Pakistán para negociar en medio acusaciones por incumplir el alto al fuego en el Líbano.

Los ataques de Israel al Líbano ponen en peligro las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters.

Los ataques de Israel al Líbano ponen en peligro las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Foto: Reuters.

Por Sitio Andino Mundo

Este fin de semana se espera que delegaciones Estados Unidos e Irán se reúnan en Pakistán para negociar, en medio de acusaciones cruzadas de incumplir el acuerdo de alto al fuego. Los combates en el Líbano ensombrecen el diálogo por una tregua.

Desde el anuncio el martes pasado de un alto el fuego entre Washington y Teherán surgieron discrepancias sobre si este incumbe o no al Líbano. Pakistán, como mediador, afirmó que se aplicaba “en todos lados”, pero tanto norteamericanos como israelíes lo niegan. La insistencia de Israel de que el pacto no incluye una pausa en sus combates con el grupo terrorista amenazó con echar por tierra el acuerdo.

Lee además
El miércoles, Israel había abatido a Hajj Yusuf Ismail Hashem, comandante del Frente Sur de Hezbolá, en Beirut.

Escalada en Medio Oriente: Israel mató a 15 miembros de Hezbolá en el sur del Líbano
La tregua entre Irán y EE.UU. comenzó, pero Ormuz sigue en duda y la tensión crece en Líbano.

La tregua comenzó, pero hay confusión sobre el Estrecho de Ormuz y la tensión crece en Líbano

Las delegaciones que se reunirán en Pakistán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente Donald Trump enviará este sábado al vicepresidente JD Vance, junto con Jared Kushner y Steve Witkoff. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, encabezará el equipo negociador, informó la Agencia de Noticias Estudiantiles Iraní.

El centro de Islamabad, en Pakistán, fue puesto bajo un cierre total por un feriado público anunciado a último momento, con un perímetro de seguridad establecido para una “zona roja” de 3 kilómetros alrededor de un hotel de lujo del que se ordenó desalojar a todos los huéspedes para dar lugar a ambas delegaciones.

Donald Trump presidente Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

La situación en el Líbano que pone en peligro

Los combates en el Líbano continúan y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ofreció señales confusas ya que primero anunció que los ataques se iban a profundizar y posteriormente anunció negociaciones. Por separado, los hutíes de Yemen renovaron sus amenazas de ataques a Israel o a buques que naveguen el Mar Rojo, pero no se concretaron en lanzamientos de misiles.

Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi 16-03-26

Irán se proponía solicitar el fin de las sanciones y el cese definitivo de las hostilidades. Mientras que Estados Unidos cuestiona que no pasen barcos por el Estrecho de Ormuz y el enriquecimiento de uranio por parte de Irán, entre los puntos principales de la discusión.

El Líbano no forma parte del (acuerdo de) alto el fuego. Esto se ha comunicado a todas las partes involucradas”, insiste el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, varios países, incluidos Pakistán, el anfitrión de las negociaciones por la paz, así como dos actores potentes de Europa como Francia y Reino Unido, condenaron los ataques al Líbano o solicitaron “moderación” en el accionar de Israel.

Temas
Seguí leyendo

Irán volvió a cerrar el paso de petroleros en el estrecho de Ormuz

Irán aceptó la tregua de Trump, reabre el estrecho de Ormuz y cae el precio del petróleo

Trump frena el ataque a Irán a último minuto: acepta una tregua de 2 semanas y pone una condición clave

A horas del ultimátum, Pakistán le pide a Trump frenar todo: "Den dos semanas o puede ser devastador"

La NASA reveló las primeras fotos del lado oculto de la Luna

Entre negociaciones y ataques, la paz entre Estados Unidos e Irán sigue siendo difícil de lograr

Donald Trump advierte a Irán y amenaza con el "fin de una civilización" en plena guerra en Medio Oriente

Tiroteo junto al consulado de Israel en Estambul en plena tensión por la guerra en Medio Oriente

Las Más Leídas

Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en el interior.

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Luto en Game of Thrones: murió un querido actor a los 35 años tras un dura enfermedad

Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación