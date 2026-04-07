8 de abril de 2026
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Irán

Irán aceptó la tregua de Trump, reabre el estrecho de Ormuz y cae el precio del petróleo

Teherán confirmó un alto el fuego de dos semanas con EE.UU. y habilitó el paso por una ruta petrolera clave. Se abre una negociación clave.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ratificó el alto al fuego.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ratificó el alto al fuego.

Foto: Xinhua

El acuerdo fue aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y cuenta con el aval del líder supremo, en un contexto de fuerte escalada militar en Medio Oriente.

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Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, afirmó el canciller Abbas Araghchi, al ratificar el alto el fuego.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Mundo | Donald Trump frenó a último momento el ataque contra Irán y aceptó una tregua de dos semanas. La decisión llegó a menos de dos horas del inicio de una ofensiva militar, en medio de la máxima tensión en Medio Oriente. El acuerdo fue impulsado por Pakistán y busca abrir una ventana para avanzar en negociaciones entre ambos países. Pero hay una condición clave: Irán deberá reabrir completamente el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo. Desde EE.UU. aseguran que gran parte de los puntos en conflicto ya están encaminados y que esta pausa podría derivar en un acuerdo mayor. Más info en sitioandino.com #Trump #Irán #MedioOriente #Guerra #Actualidad"
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Las condiciones de Irán para el cumplimiento de la tregua con Trump

El entendimiento establece una pausa de dos semanas en las hostilidades, aunque desde Teherán advirtieron que “no significa el fin de la guerra”.

Durante ese período, se permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz bajo control iraní, en coordinación con sus fuerzas armadas y sujeto a “limitaciones técnicas”.

Se trata de un punto clave: por esa vía circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que convierte cualquier decisión sobre su apertura o cierre en un factor de alto impacto global.

Donal Trump
Donald Trump hab&iacute;a anunciado la tregua con Ir&aacute;n.

Donald Trump había anunciado la tregua con Irán.

El acuerdo fue mediado por Pakistán y, según distintas fuentes, también contó con gestiones de China para descomprimir el conflicto.

Como parte del entendimiento, Irán y Estados Unidos abrirán una instancia de negociación en Islamabad, que comenzaría en los próximos días.

Teherán presentó un plan de 10 puntos que fija condiciones para avanzar hacia un acuerdo más amplio. Entre los principales ejes, se destacan:

  • Aceptación del programa de enriquecimiento de uranio iraní
  • Levantamiento total de sanciones económicas, tanto primarias como secundarias
  • Control iraní del estrecho de Ormuz
  • Retiro de fuerzas estadounidenses de la región
  • Compensaciones económicas y liberación de activos bloqueados

Desde Washington, la Casa Blanca definió la tregua como una “base viable para negociar”, aunque aclaró que “nada es definitivo” hasta que haya un anuncio formal.

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Trump, por su parte, aseguró que “casi todos los puntos de conflicto han sido acordados” y expresó su expectativa de avanzar hacia una paz duradera en la región.

Tregua entre irán y EEUU: impacto inmediato en los mercados

El anuncio de la tregua tuvo un efecto directo en los mercados internacionales, especialmente en el petróleo. Tras haber superado los 110 dólares por barril durante la escalada del conflicto, el crudo Brent cayó más de 5% y retrocedió hasta los 103 dólares, mientras que el WTI bajó con fuerza hasta la zona de los 94 dólares.

La baja responde a la expectativa de normalización del flujo energético, ante la reapertura del estrecho de Ormuz y la desescalada temporal del conflicto.

Persisten las tensiones en Oriente Medio

A pesar del acuerdo, la situación en Medio Oriente sigue siendo inestable. Irán mantuvo ataques en distintos puntos del Golfo —incluyendo Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos—, en medio de dudas sobre cuándo comenzará efectivamente a regir la tregua.

Además, el alto el fuego se amplía a otros actores clave como Israel y Hezbollah en Líbano, lo que refleja la dimensión regional del conflicto.

En ese contexto, las próximas dos semanas serán clave: marcarán si el entendimiento logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa en una crisis de mayor escala.

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