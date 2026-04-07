Irán aceptó la tregua de Trump, reabre el estrecho de Ormuz y cae el precio del petróleo

Irán confirmó este martes que aceptó una tregua de dos semanas con Estados Unidos, propuesta por el presidente Donald Trump, y anunció que reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
Teherán confirmó un alto el fuego de dos semanas con EE.UU. y habilitó el paso por una ruta petrolera clave. Se abre una negociación clave.
Irán confirmó este martes que aceptó una tregua de dos semanas con Estados Unidos, propuesta por el presidente Donald Trump, y anunció que reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio energético mundial.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní y cuenta con el aval del líder supremo, en un contexto de fuerte escalada militar en Medio Oriente.
“Si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas fuerzas armadas cesarán sus operaciones defensivas”, afirmó el canciller Abbas Araghchi, al ratificar el alto el fuego.
El entendimiento establece una pausa de dos semanas en las hostilidades, aunque desde Teherán advirtieron que “no significa el fin de la guerra”.
Durante ese período, se permitirá el paso de buques por el estrecho de Ormuz bajo control iraní, en coordinación con sus fuerzas armadas y sujeto a “limitaciones técnicas”.
Se trata de un punto clave: por esa vía circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que convierte cualquier decisión sobre su apertura o cierre en un factor de alto impacto global.
El acuerdo fue mediado por Pakistán y, según distintas fuentes, también contó con gestiones de China para descomprimir el conflicto.
Como parte del entendimiento, Irán y Estados Unidos abrirán una instancia de negociación en Islamabad, que comenzaría en los próximos días.
Teherán presentó un plan de 10 puntos que fija condiciones para avanzar hacia un acuerdo más amplio. Entre los principales ejes, se destacan:
Desde Washington, la Casa Blanca definió la tregua como una “base viable para negociar”, aunque aclaró que “nada es definitivo” hasta que haya un anuncio formal.
Trump, por su parte, aseguró que “casi todos los puntos de conflicto han sido acordados” y expresó su expectativa de avanzar hacia una paz duradera en la región.
El anuncio de la tregua tuvo un efecto directo en los mercados internacionales, especialmente en el petróleo. Tras haber superado los 110 dólares por barril durante la escalada del conflicto, el crudo Brent cayó más de 5% y retrocedió hasta los 103 dólares, mientras que el WTI bajó con fuerza hasta la zona de los 94 dólares.
La baja responde a la expectativa de normalización del flujo energético, ante la reapertura del estrecho de Ormuz y la desescalada temporal del conflicto.
A pesar del acuerdo, la situación en Medio Oriente sigue siendo inestable. Irán mantuvo ataques en distintos puntos del Golfo —incluyendo Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos—, en medio de dudas sobre cuándo comenzará efectivamente a regir la tregua.
Además, el alto el fuego se amplía a otros actores clave como Israel y Hezbollah en Líbano, lo que refleja la dimensión regional del conflicto.
En ese contexto, las próximas dos semanas serán clave: marcarán si el entendimiento logra consolidarse o si se trata apenas de una pausa en una crisis de mayor escala.