Andrea del Boca sufrió un duro accidente en Gran Hermano: qué le pasó y cómo está

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026, el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta oportunidad, Andrea del Boca encendió las alarmas dentro de la casa tras sufrir un duro accidente.
Preocupación por Andrea del Boca tras otro accidente en Gran Hermano
En la más reciente gala de Gran Hermano, Andrea del Boca protagonizó un momento que encendió las alarmas dentro y fuera de la casa. Mientras se encontraba en la cocina, trastabilló, cayó y golpeó con fuerza contra el piso.
Al verla, varios participantes acudieron de inmediato para asistirla y asegurarse de que se encontrara fuera de peligro. La escena causó tensión en vivo, ya que por algunos segundos no estaba claro cuál era su estado tras el golpe.
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Minutos después, el conductor Santiago del Moro llevó tranquilidad a través de sus redes sociales. “Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos”, escribió en una historia de Instagram. Luego, se confirmó que la actriz se encuentra fuera de peligro.
El episodio no tardó en generar repercusión en redes sociales, donde se abrió un intenso debate. Mientras muchos usuarios expresaron su preocupación y le enviaron mensajes de apoyo, otros pusieron en duda lo ocurrido y sugirieron que podría tratarse de una estrategia de juego.