7 de abril de 2026
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Donald Trump

Donald Trump frena el ataque a Irán a último minuto: acepta una tregua de 2 semanas y pone una condición clave

A minutos de que se desatara una escalada mayor, Donald Trump sorprendió con un anuncio clave: frenó los ataques contra Irán por dos semanas tras gestiones de Pakistán.

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En un comunicado publicado en la red Truth Social, el mandatario estadounidense expresó: “Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

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“El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, destacó.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”, agregó Trump.

“En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse”, concluye el comunicado de Trump.

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El mandatario estadounidense, en tanto, había amenazado esta mañana con que “toda la civilización (iraní) morirá esta noche” si no se alcanzaba un acuerdo a las 20 hora del este en Estados Unidos (21 de Argentina), en medio de la tensión internacional generada por este conflicto.

Sharif había declaróadoen X que los esfuerzos diplomáticos para la “solución pacífica” de la guerra con Irán están progresando “de manera constante, sólida y contundente, con el potencial de generar resultados sustanciales en un futuro próximo”, indicó la cadena CBS News.

El premier pakistaní etiquetó en la publicación a Trump, al vicepresidente estadounidense JD Vance; al secretario de Estado, Marco Rubio; al enviado especial, Steve Witkoff y a los líderes iraníes.

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