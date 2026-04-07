Pakistán pide a Donald Trump extender ultimátum a Irán por dos semanas y reabrir el Estrecho de Ormuz

El prime r ministro de Pakistán, que actúa como mediador entre Estados Unidos e Irán, solicitó este martes al presidente Donald Trump que otorgue una prórroga de “dos semanas” para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. El pedido se produjo pocas horas antes de que venciera el ultimátum, en medio de la tensión generada por la advertencia del mandatario estadounidense sobre la posibilidad de “eliminar una civilización entera” .

Además, el jefe de Gobierno pakistaní instó a Irán a reabrir el Estrecho de Ormuz como un “gesto de buena voluntad” que contribuya a descomprimir la crisis.

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Desde la Casa Blanca confirmaron qu e Trump está al tanto de la solicitud. “Se ha informado al presidente de la propuesta y habrá una respuesta” , señaló la secretaria de prensa Karoline Leavitt en un comunicado.

En tanto, el propio Trump evitó dar precisiones sobre el avance de las negociaciones. “No les puedo decir nada porque estamos ahora en negociaciones acaloradas”, afirmó en una breve declaración a Fox News.

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En un posteo en X, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif escribió: “Los esfuerzos diplomáticos para la solución pacífica de la guerra en curso en Oriente Medio avanzan de forma constante, fuerte y poderosa, con el potencial de conducir a resultados sustantivos en un futuro próximo. Para permitir que la diplomacia siga su curso, solicito sinceramente al presidente Trump que prorrogue el plazo dos semanas”.

“Pakistán, con toda sinceridad, solicita a los hermanos iraníes que abran el Estrecho de Ormuz durante un periodo correspondiente de dos semanas como gesto de buena voluntad", agregó.

"También instamos a todas las partes en conflicto a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la conclusión de la guerra, en interés de la paz y estabilidad a largo plazo en la región”.

El premier paquistaní, que tiene buena sintonía con China, arrobó en su menaje a Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y a funcionarios iraníes como el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el canciller Seyed Abbas Araghchi.

El pedido llegó horas antes de que venza el ultimatum que Trump aplicó a Irán, que expira a las 8 de la noche de Washington, las 21 de Argentina. Temprano en la mañana, Trump había amenazado con eliminar a una "civilización entera", mientras aumentaba la presión sobre Teherán para que abra completamente el Estrecho de Ormuz o enfrentarse a ataques devastadores sobre infraestructuras críticas en cuestión de horas.