7 de abril de 2026
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Donald Trump

"Morirá toda una civilización": la impactante advertencia de Donald Trump sobre Irán

El presidente de Estados Unidos lanzó un mensaje alarmante sobre Irán y dejó entrever un posible cambio de régimen en medio del conflicto.

Trump dice que “toda una civilización morirá esta noche”.

Trump dice que “toda una civilización morirá esta noche”.

Por Sitio Andino Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar el tono en el conflicto en Medio Oriente y lanzó una advertencia que generó impacto global: habló del posible “fin de una civilización” en referencia a la situación en Irán.

El mandatario publicó el mensaje este martes por la noche en su cuenta de Truth Social, donde dejó entrever un escenario extremo en el marco de la guerra en curso.

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y Trump anticipó un ataque devastador sobre la infraestructura estratégica si no alcanzan un acuerdo para un alto el fuego, que contemple la reapertura del estrecho de Ormuz y una solución para el uranio enriquecido.

El presidente estadounidense dijo que "toda una civilización morirá esta noche". Mientras que Irán advirtió que responderá más allá de la región si cumple sus amenazas.

Mientras tanto, en el día 39 del conflicto en Medio Oriente, hay tratativas contrarreloj para alcanzar un tratado de paz, pero continúan los ataques.

Un mensaje con tono dramático

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, escribió Trump, en una frase que rápidamente tuvo repercusión internacional.

En el mismo mensaje, Trump planteó la posibilidad de un giro político en Irán. “Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, expresó.

La frase fue interpretada como una señal de apoyo a una eventual transformación del sistema político iraní, en línea con las tensiones históricas entre ambos países.

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Un momento clave en el conflicto

El presidente norteamericano también calificó la situación actual como un punto de inflexión en la historia reciente. “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, sostuvo.

En ese marco, agregó: “47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”.

El tono del mensaje y la referencia a un posible desenlace inminente refuerzan el clima de incertidumbre global, mientras distintos actores internacionales siguen de cerca la evolución de los acontecimientos.

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