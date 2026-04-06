¡Señal desde el otro lado de la Luna! Tras 40 minutos de silencio total, Orión reapareció y desató alivio mundial"

La espera terminó a las 20.28. Después de 40 minutos de silencio absoluto, la cápsula Orion regresó del otro lado de la Luna y restableció el contacto con la Tierra. La primera señal confirmó que la tripulación había atravesado sin problemas el tramo más crítico del sobrevuelo. Ahora la misión Artemis II comienza el retorno a la Tierra.

La nave Orión se acercó a 6545 kilómetros de la Luna, y marcó su punto más cercano a la superficie lunar.

La nave espacial Orión entró en el periodo de interrupción de las comunicaciones previsto al pasar por detrás de la Luna. Durante unos 40 minutos, la superficie lunar bloqueó las señales de radio procedentes de la Red Espacial Profunda de la NASA en la Tierra, necesarias para mantener el contacto con la tripulación.

"Aunque estamos a punto de perder la comunicación por radio, seguiremos sintiendo vuestro cariño desde la Tierra. Y a todos vosotros, allá abajo en la Tierra y alrededor de ella, los queremos desde la Luna. Nos veremos al otro lado", expresó el astronauta Victor Glover.

Artemis II llegó al punto más cercano a la Luna en la historia

Los astronautas alcanzaron su punto más cercano a la Luna, volando a aproximadamente 4067 millas sobre la superficie del satélite. El máximo acercamiento se produjo alrededor de las 8 P.M. (hora Argentina). Se habrían alejado a 252.756 millas de la Tierra, más de 4.100 millas de lo que volaron los astronautas del Apolo 13 en su regreso.

La NASA confirmará lo

"Viajaron más lejos que cualquier ser humano"

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, se pronunció sobre el hito de la misión Artemis II: "En la cara oculta de la Luna, a 252.756 millas de distancia, Reid, Victor, Christina y Jeremy viajaron más lejos de la Tierra que ningún otro ser humano en la historia y ahora inician su viaje de regreso a casa". Al final, advirtió: "Esta misión no habrá terminado hasta que estén a salvo con sus paracaídas, amerizando en el Pacífico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/NASAAdmin/status/2041292327918903322&partner=&hide_thread=false Artemis II has reached its maximum distance from Earth.



On the far side of the Moon, 252,756 miles away, Reid, Victor, Christina, and Jeremy have now traveled farther from Earth than any humans in history and now begin their journey home. Before they left, they said they hoped… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 6, 2026

Artemis II es la primera misión tripulada de la NASA desde el programa Apolo. Lleva cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, lanzada con el cohete SLS el 1 de abril de 2026. La tripulación sobrevoló el lado oculto de nuestro satélite y comenzó la trayectoria de vuelta a la Tierra.

El objetivo principal es probar que la nave, los sistemas y la tripulación pueden operar con seguridad en el espacio profundo y preparar las próximas misiones del programa, que sí buscarán avanzar hacia el regreso humano a la superficie lunar, y finalmente llegar a Marte.

Hoy fue el momento más importante del viaje al alcanzar el punto de mayor acercamiento a la superficie lunar.