Artemis II: la NASA realiza el histórico sobrevuelo de la Luna con tripulación tras más de 50 años

Artemis II, la misión de la NASA, alcanzará este lunes el momento cumbre del sobrevuelo lunar , el primero llevado a cabo por los humanos a la Luna a más de 50 años, desde la misión Apolo 17, en 1972. De acuerdo a lo que trascendió habrá un sobre vuelo de la Luna, pero no con aterrizaje .

El instante central será cuando la nave Orion alcance su máxima aproximación al satélite : durante esa la cápsula atravesará la cara oculta de la Luna, lo que implica una interrupción total de las comunicaciones con el control terrestre durante varios minutos, uno de los momentos más tensos de toda la misión.

Se espera que la tripulación debería superar el récord de distancia humana respecto de la Tierra que conserva Apolo 13, con 400.171 kilómetros (248.655 millas) y podrá ver la cara oculta de la Luna.

La nave despegó el pasado 1 de abril a desde el Centro Espacial Kennedy, con cuatro tripulantes a bordo, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo. Es una misión que se extenderá alrededor de diez días, rodeará la Luna y regresará a la Tierra.

Misión Artemis II: cómo es el cronograma de la observación de la Luna, hora argentina

15:45: comienza la observación lunar.

comienza la observación lunar. 19:44: se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos).

se prevé la pérdida de comunicaciones cuando la tripulación se dirija hacia la parte posterior de la Luna (aproximadamente 40 minutos). 20:02: máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km).

máximo acercamiento de Orión a la Luna (6.530 km). 20:07: Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas).

Orión alcanza su distancia máxima desde la Tierra (252.757 millas). 20:25: el amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna.

el amanecer terrestre marca el momento en que la Tierra vuelve a ser visible en el borde opuesto de la Luna; se prevé la adquisición de comunicaciones cuando la tripulación reaparezca desde detrás de la Luna. 21:35-22:32: durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación.

durante un eclipse solar, el Sol pasará por detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. 22:20: concluye la observación lunar.

Artemis II superó al Apolo 13 y se convirtió en la misión tripulada por humanos que llegó más lejos de la Tierra

La tripulación de Artemis II, formada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, batió el récord de la mayor distancia recorrida por una misión tripulada desde la Tierra, superando el récord del Apolo 13 de 400.171 kilómetros establecido en 1970.

El director de vuelo de la NASA, Brandon Lloyd, la comunicadora de la cápsula, Amy Dill, y el oficial de datos de mando y control, Brandon Borter, también marcaron hoy un curioso hito al enviar por correo electrónico a la tripulación lo que ahora se considera el mensaje de persona a persona más largo jamás enviado en la historia de la humanidad.