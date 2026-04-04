Donald Trump endurece su postura y advierte a Irán con consecuencias "en 48 horas"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , lanzó una nueva y contundente advertencia contra Irán, exigiendo la apertura inmediata del estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.

A través de su red social Truth Social, el dirigente elevó el tono del conflicto al afirmar que el margen de negociación está agotado. “El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se desate sobre ellos” , advirtió.

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El ultimátum se da en un contexto de máxima tensión en Medio Oriente . En los últimos días, fuerzas estadounidenses desplegaron un operativo para localizar al piloto de un avión de combate derribado por defensas iraníes.

En paralelo, el régimen iraní, liderado por el ayatollah Mojtaba Khamenei , intensificó sus acciones militares con ataques que incluyeron bombas de racimo sobre territorio de Israel.

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Riesgo nuclear y conflicto internacional

Por su parte, el gobierno iraní denunció haber sido blanco de una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel en las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr, lo que añade un componente de alta peligrosidad al escenario actual.

La combinación de amenazas, operaciones militares y acusaciones cruzadas eleva la preocupación internacional, no solo por una posible escalada bélica, sino también por el impacto en el suministro energético global y la estabilidad en una de las regiones más sensibles del mundo.