25 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Estados Unidos

Alto el fuego en juego: el plan de Estados Unidos para frenar la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos para alcanzar un alto el fuego. La propuesta incluye medidas en seguridad, energía y control nuclear.

Donald Trump insiste en la existencia de negociaciones con Irán para el cese de conflictos.

Donald Trump insiste en la existencia de negociaciones con Irán para el cese de conflictos.

Por Sitio Andino Mundo

Estados Unidos avanzó en las últimas horas con una nueva estrategia diplomática al presentar a Irán un ambicioso plan de 15 puntos orientado a alcanzar un alto el fuego definitivo. La propuesta, confirmada por fuentes internacionales bajo condición de anonimato, busca no solo frenar las hostilidades sino también sentar las bases de un acuerdo más amplio en la región.

De qué trata la propuesta de Washington

El documento, según trascendió de publicaciones de New York Times y The Associated Press, incluye una hoja de ruta centrada en aspectos clave como el alivio de sanciones económicas, la cooperación nuclear civil y el desmantelamiento del programa nuclear iraní. Además, contempla la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la imposición de límites al desarrollo de misiles y garantías para asegurar el libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de petróleo.

Lee además
Trump empieza a perder fuerza en su bastión y crecen las señales de desgaste.

Golpe político cerca de Mar-a-Lago: los demócratas avanzan y crecen las señales de desgaste de Donald Trump
Antoine Griezmann deja el Atlético de Madrid.

Otro crack a la MLS: Antoine Griezmann jugará en el equipo rival de Lionel Messi

La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán, país que se ofreció como intermediario en las negociaciones entre Washington y Teherán, en un intento por destrabar el conflicto. Incluso, desde ámbitos diplomáticos se deslizó la posibilidad de una cumbre presencial histórica en territorio paquistaní, aunque su concreción dependerá de complejas condiciones logísticas y políticas.

donald trump
Mientras Trump busca el cese de conflictos, Irán rechaza la iniciativa de Estados Unidos y niega que haya negociaciones.

Mientras Trump busca el cese de conflictos, Irán rechaza la iniciativa de Estados Unidos y niega que haya negociaciones.

Sin embargo, la respuesta de Irán no tardó en llegar y fue contundente. Desde el entorno militar, el vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, rechazó de plano cualquier posibilidad de acuerdo con Estados Unidos. En declaraciones difundidas por medios estatales, el funcionario desestimó la propuesta y negó la existencia de negociaciones en curso, reafirmando la postura del régimen islámico.

“¿Sus conflictos internos llegaron al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, dijo Zolfaghari, en una declaración emitida por televisión estatal. Y martilló: “Nuestra primera y última palabra fue la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”.

La otra cara del plan de Estados Unidos: tropas, tensión y señales contradictorias

El contexto en el que surge esta propuesta es particularmente delicado. Mientras el presidente Donald Trump insiste en que existen contactos diplomáticos en marcha y asegura que ambas partes buscan un entendimiento, el escenario en la región muestra una escalada militar. De hecho, el Pentágono se encuentra reforzando su presencia con el envío de miles de soldados y marines, elevando la tensión en un territorio ya marcado por el conflicto.

En paralelo, la propuesta estadounidense habría generado sorpresa en Israel, aliado estratégico de Washington, cuyas autoridades habían solicitado continuar con las acciones militares contra Irán. Esta diferencia de posturas evidencia la complejidad geopolítica del conflicto y las tensiones internas entre los actores involucrados.

Embed

Lejos de mostrar señales de distensión, las fuerzas iraníes lanzaron nuevos ataques en la región, incluyendo un episodio que provocó un incendio de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro inmediato del conflicto.

En este escenario, el plan de Estados Unidos aparece como un intento de reencauzar la crisis por la vía diplomática, aunque, por ahora, choca con el rechazo de Irán y el ruido de los bombardeos que siguen marcando el pulso de la guerra.

Temas
Seguí leyendo

Tras el ataque de Irán a Israel, Trump lanzó un ultimátum y la tensión en Medio Oriente abre un escenario incierto

Vaciamiento Científico: el reactor que Argentina descarta e IMPSA quiere vender al mundo

¡Una buena! Guiño a favor de Argentina en los tribunales de Estados Unidos por la causa YPF

Trump habló de "tomar Cuba" mientras la isla sufre un colapso eléctrico y crece la crisis

No fue un "delito", sí "un error", dijo Adorni sobre el polémico viaje de su esposa en la comitiva presidencial

Los Pumas Seven cerraron un gran torneo y se quedaron con el bronce

Tras el escándalo por gestos racistas, la Justicia de Brasil tomó una decisión sobre Agostina Páez

Tragedia militar: avión se accidenta y la comunidad rescata a sobrevivientes

LO QUE SE LEE AHORA
Trump empieza a perder fuerza en su bastión y crecen las señales de desgaste.

Golpe político cerca de Mar-a-Lago: los demócratas avanzan y crecen las señales de desgaste de Donald Trump

Las Más Leídas

El robo ocurrió este martes en Lemos al 500 de Maipú.

Robaron una fortuna en una casa de Maipú

Sismo en Mendoza con epicentro en San Rafael.

Tembló en Mendoza en el feriado nacional: donde fue el epicentro

Grave accidente vial complica el tránsito en el Acceso Sur de Godoy Cruz.

Volcó un camión en el Acceso Sur: hay demoras en el tránsito

Día de la Memoria: con las calles repletas, Mendoza gritó Nunca Más

Mendoza marchó por la Memoria: miles en las calles y un reclamo que sigue vigente

Crisis de los productores en San Rafael. video

Impactante testimonio desde San Rafael: cosecha con su esposa para sobrevivir