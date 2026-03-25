Alto el fuego en juego: el plan de Estados Unidos para frenar la guerra en Medio Oriente

Estados Unidos avanzó en las últimas horas con una nueva estrategia diplomática al presentar a Irán un ambicioso plan de 15 puntos orientado a alcanzar un alto el fuego definitivo . La propuesta, confirmada por fuentes internacionales bajo condición de anonimato, busca no solo frenar las hostilidades sino también sentar las bases de un acuerdo más amplio en la región.

El documento, según trascendió de publicaciones de New York Times y The Associated Press, incluye una hoja de ruta centrada en aspectos clave como el alivio de sanciones económicas , la cooperación nuclear civil y el desmantelamiento del programa nuclear iraní . Además, contempla la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) , la imposición de límites al desarrollo de misiles y garantías para asegurar el libre tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz , un punto estratégico para el comercio global de petróleo.

La iniciativa fue canalizada a través de Pakistán , país que se ofreció como intermediario en las negociaciones entre Washington y Teherán , en un intento por destrabar el conflicto. Incluso, desde ámbitos diplomáticos se deslizó la posibilidad de una cumbre presencial histórica en territorio paquistaní, aunque su concreción dependerá de complejas condiciones logísticas y políticas.

Sin embargo, la respuesta de Irán no tardó en llegar y fue contundente. Desde el entorno militar, el vocero del Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya , Ebrahim Zolfaghari, rechazó de plano cualquier posibilidad de acuerdo con Estados Unidos. En declaraciones difundidas por medios estatales, el funcionario desestimó la propuesta y negó la existencia de negociaciones en curso, reafirmando la postura del régimen islámico.

Mientras Trump busca el cese de conflictos, Irán rechaza la iniciativa de Estados Unidos y niega que haya negociaciones.

“¿Sus conflictos internos llegaron al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, dijo Zolfaghari, en una declaración emitida por televisión estatal. Y martilló: “Nuestra primera y última palabra fue la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”.

La otra cara del plan de Estados Unidos: tropas, tensión y señales contradictorias

El contexto en el que surge esta propuesta es particularmente delicado. Mientras el presidente Donald Trump insiste en que existen contactos diplomáticos en marcha y asegura que ambas partes buscan un entendimiento, el escenario en la región muestra una escalada militar. De hecho, el Pentágono se encuentra reforzando su presencia con el envío de miles de soldados y marines, elevando la tensión en un territorio ya marcado por el conflicto.

En paralelo, la propuesta estadounidense habría generado sorpresa en Israel, aliado estratégico de Washington, cuyas autoridades habían solicitado continuar con las acciones militares contra Irán. Esta diferencia de posturas evidencia la complejidad geopolítica del conflicto y las tensiones internas entre los actores involucrados.

Embed Pakistan welcomes and fully supports ongoing efforts to pursue dialogue to end the WAR in Middle East, in the interest of peace and stability in region and beyond. Subject to concurrence by the US and Iran, Pakistan stands ready and honoured to be the host to facilitate… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) March 24, 2026

Lejos de mostrar señales de distensión, las fuerzas iraníes lanzaron nuevos ataques en la región, incluyendo un episodio que provocó un incendio de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, lo que refuerza la incertidumbre sobre el futuro inmediato del conflicto.

En este escenario, el plan de Estados Unidos aparece como un intento de reencauzar la crisis por la vía diplomática, aunque, por ahora, choca con el rechazo de Irán y el ruido de los bombardeos que siguen marcando el pulso de la guerra.