14 de abril de 2026
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Inflación

Javier Milei se mostró disconforme con la inflación de marzo: "El dato es malo"

El Presidente manifestó su opinión tras un nuevo pico inflacionario en la Argentina. Qué expresó el mandatario y cuál fue la explicación de Luis Caputo.

Javier Milei se mostró disconforme con la inflación de marzo: El dato es malo

Javier Milei se mostró disconforme con la inflación de marzo: "El dato es malo"

A través de sus redes sociales, el primer mandatario argentino mostró su malestar con el nuevo porcentaje del IPC y manifestó: "El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna".

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Además, indicó: "Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente".

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El plan del gobierno nacional es que a mitad de año la inflación llegue a cero, pero las fluctuaciones locales e internacionales podrían afectar al panorama. En esta línea, desde la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo brindó un análisis en el cual comparan el contexto geopolítico durante la gestión de Alberto Fernández y la de Milei.

"Más de cuatro años después, con la guerra en Ucrania aún vigente y un nuevo conflicto en Medio Oriente que estalló en febrero de 2026, el impacto del shock externo sobre la economía argentina es radicalmente opuesto", expresa la publicación.

Esta resiliencia es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas con superávit sostenido, y de las políticas de estabilización monetaria y acumulación de reservas impulsadas por el Banco Central. Esta resiliencia es el resultado del ordenamiento de las cuentas públicas con superávit sostenido, y de las políticas de estabilización monetaria y acumulación de reservas impulsadas por el Banco Central.

En el análisis, uno de los factores que abordó la Oficina fue el riesgo país, el cual en febrero de 2022 rondaba los 1.800 puntos y ahora se ubica en los 520. "La inflación, que se lleva el mayor impacto por la suba de los hidrocarburos, hoy mostró que solo subió medio punto. El dólar, en lugar de escalar, bajó", explicó.

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Qué dijo el Ministro de Economía sobre la inflación

Por su parte, Luis Caputo brindó su interpretación de los datos que difundió el Indec. "La inflación es un fenómeno monetario, y puede acelerarse por un aumento en la oferta monetaria, una caída en la demanda o una combinación de ambas", argumentó para justificar el dato de marzo, que fue de 3,4%.

Además, explicó que la economía argentina se vio afectada por la guerra en Medio Oriente, tal como sucedió en otros países. "Asimismo, la economía continúa atravesando un proceso de corrección de precios relativos, lo que se verificó principalmente en los precios de los servicios regulados y en 'Carnes y Derivados'", agregó.

También enumeró consecuencias del conflicto bélico que afectó a los valores del petróleo y tuvo efectos en:

  • Combustibles: con subas del 9%,
  • Pasajes de avión de cabotaje: incrementos del 24%,
  • Transporte interurbano: aumentos del 22%.

Sobre el segmento de "Educación", el que más sufrió incrementos durante el mes pasado, indicó: "Registró una suba mensual de 12,1%, la más baja de los últimos 8 años para el mes de marzo".

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Según el ministro, "se vienen los mejores 18 meses de Argentina en las últimas dos décadas" y este mes comenzaría la desinflación y el crecimiento, pero lo cierto es que estarán sujetos a la situación geopolítica y sus efectos en la economía argentina.

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