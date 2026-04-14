Indec publica la inflación de marzo y Caputo adelantó que el dato estará por encima del 3%

Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo. Sin embargo, el ministro de Economía , Luis Caputo , adelantó que la inflación superará el 3%.

En febrero el IPC fue de 2,9%, al igual que en enero, pero en el tercer mes del año, el porcentaje aumentó según aseguró Caputo. De acuerdo a la tendencia, marzo suele ser un mes con incrementos de precios debido a diferentes factores como el comienzo de clases.

Los números de la inflación no solo serían altos en marzo porque, pese a los anuncios, la nafta sigue subiendo y eso impulsará los números de abril también.

Caputo señaló que el incremento de precios estuvo influenciado por factores puntuales , como el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y ajustes propios del inicio del ciclo lectivo.

#DatoINDEC Los precios al consumidor ( #IPC ) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY

“Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, explicó el Ministro.

No obstante, se mostró optimista respecto a los próximos meses y aseguró que “a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, al tiempo que afirmó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Embed El ministro @LuisCaputoAR, en conversación con @SalvaDiStefano, afirmó que “se vienen los mejores 18 meses de Argentina de las últimas dos décadas” porque se ha “cambiado estructuralmente el país”. pic.twitter.com/K2z2eiPvb5 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) April 13, 2026

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, el titular del Palacio de Hacienda se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica del país.