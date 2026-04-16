El Banco Mundial analiza respaldar a la Argentina con una garantía financiera de 2.000 millones de dólares

El Banco Mundial analiza respaldar a la Argentina con una garantía financiera de U$S2.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo , se reunió con el presidente del Banco Mundial , Ajay Banga , en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el organismo multilateral. El encuentro se dio mientras la Argentina avanza en gestiones para asegurar financiamiento externo que permita afrontar próximos vencimientos de deuda.

En ese contexto, el Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de hasta 2.000 millones de dólares para ayudar a refinanciar parte de los compromisos del país . El objetivo apunta a mejorar las condiciones de acceso al crédito y favorecer un mayor flujo de inversión privada.

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Desde el organismo señalaron que la operación aún requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo . También destacaron el respaldo a las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, con foco en fortalecer el crecimiento, la inversión y el empleo.

La Argentina enfrenta un vencimiento de capital cercano a los 4.300 millones de dólares en julio y busca alternativas que permitan cubrir ese compromiso sin recurrir a reservas del Banco Central. En ese marco, la estrategia oficial apunta a conseguir financiamiento a tasas más bajas que las disponibles en el mercado.

El equipo económico trabaja con organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF para acceder a líneas con condiciones más favorables. La meta es alcanzar tasas cercanas al 5%, muy por debajo de los niveles habituales para el país.

Según informó Infobae, durante la reunión se analizaron los detalles del mecanismo de “mejora de crédito”, una herramienta que permite canalizar financiamiento a través de garantías internacionales.

Cómo funciona el esquema de garantías

El sistema contempla que los organismos multilaterales actúen como garantes ante bancos privados, sin desembolsar fondos directos. De este modo, el riesgo de la operación se traslada desde el país hacia instituciones con calificación crediticia más alta.

image Luis Caputo, se reunió con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington.

Este esquema permite ampliar el acceso al financiamiento y mejorar las condiciones de tasa. Además, genera un efecto multiplicador: por cada dólar comprometido como garantía, pueden movilizarse entre dos y tres dólares de capital privado.

El modelo ya se aplicó en otros países de la región, como Panamá, que a comienzos de año cerró una operación similar por 1.400 millones de dólares.

Reservas y acceso al crédito internacional

Uno de los ejes centrales de la estrategia oficial es preservar las reservas internacionales, evitando su uso para cancelar deuda. La llegada de financiamiento externo permitiría cubrir compromisos sin afectar el nivel de divisas del Banco Central.

El Gobierno también busca extender plazos y mejorar el perfil de vencimientos, mientras avanza en reformas macroeconómicas que apunten a reducir el riesgo país y recuperar el acceso al mercado voluntario de deuda.

En paralelo, el financiamiento en negociación se integraría al programa vigente con el FMI por 20.000 millones de dólares y al swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos, consolidando un esquema de respaldo internacional en una etapa clave para la economía argentina.