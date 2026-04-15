FMI y Argentina acuerdan revisión técnica: claves del nuevo desembolso de mil millones de dólares

El Gobierno argentino y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel técnico en el marco de la segunda revisión del programa vigente , un paso que abre la posibilidad de un nuevo desembolso cercano a los 1.000 millones de dólares .

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial del organismo , tras un proceso de evaluación que se extendió durante varios meses y que incluyó una misión en Buenos Aires a comienzos de febrero.

El FMI corrigió sus proyecciones y anticipa un 2026 más complicado para Argentina

Si bien el ministro y el Gobierno lo presentan como un gran logro, puesto en perspectiva es más una gran señal política que económica . Para tomar dimensión, 1,4 billones de pesos (equivalente a 1.000 millones de dólares) es lo que Economía le tiene subejecutado (pisado) al PAMI , lo que lo llevó a la crisis y conflictos que se viven por estas horas.

El entendimiento, aún sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI , se inscribe dentro de la dinámica de seguimiento habitual de los programas de Facilidades Extendidas (EFF) , en los que el cumplimiento de metas fiscales, monetarias y externas resulta determinante para habilitar nuevos giros de fondos.

El ministro Luis Caputo destacó el acuerdo como un avance relevante en la estrategia oficial. Según expresó durante su estadía en Estados Unidos, el resultado de la revisión constituye “un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica” y contribuirá a fortalecer el crecimiento.

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Llegamos a un acuerdo con el FMI.

Quiero agradecer especialmente a Kristalina Georgieva por su liderazgo y compromiso a lo largo de este proceso. También a Dan Katz, a Luis Cubeddu y a todo su equipo por el trabajo realizado, que resultó fundamental para alcanzar… — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 15, 2026

Respaldo del FMI y señales sobre el programa

Desde el organismo multilateral subrayaron que el proceso reciente estuvo acompañado por un fortalecimiento del impulso político, reflejado en la aprobación del Presupuesto 2026 y en una serie de reformas consideradas clave.

Entre ellas, se mencionan iniciativas orientadas a formalizar activos financieros, mejorar la flexibilidad laboral, consolidar acuerdos comerciales y facilitar inversiones, particularmente en sectores estratégicos.

El FMI consideró que estos avances, junto con ajustes en el marco monetario y cambiario, comenzaron a reflejarse en una mejora incipiente de las reservas internacionales, un aspecto históricamente crítico en la relación entre Argentina y el organismo.

En ese sentido, el comunicado destacó que las compras de divisas por parte del Banco Central superaron los 5.500 millones de dólares en lo que va del año, un dato que refuerza la capacidad del país para enfrentar eventuales tensiones externas y gestionar episodios de volatilidad, afirmación que por lo menos merece un asterisco, ya que si bien el Central compró los dólares, no pudo acumular reservas en la misma proporción.

Asimismo, el Fondo señaló que la economía argentina ha logrado amortiguar los efectos indirectos de factores internacionales adversos, como la guerra en Oriente Medio, apoyada en una mejora gradual de sus fundamentos y en su condición de exportador neto de energía.

También valoró la reanudación de la repatriación de dividendos por parte de empresas, un fenómeno que no se registraba desde hacía seis años.

El eje de las reservas y la credibilidad externa

La acumulación de reservas continúa siendo uno de los puntos más sensibles del programa. En revisiones anteriores, el Gobierno debió solicitar dispensas ante el incumplimiento de metas en este frente, lo que generó atención entre inversores internacionales y analistas.

En esta oportunidad, el FMI adoptó un tono más favorable al evaluar la evolución reciente. Además de las compras ya realizadas, proyectó que las reservas internacionales netas podrían incrementarse en al menos 8.000 millones durante 2026, en el marco de una estrategia que combina intervención cambiaria, financiamiento externo y fortalecimiento del esquema monetario.

El organismo también indicó que el Banco Central debería sostener adquisiciones de divisas por un mínimo de 10.000 millones en el año, en línea con la expansión monetaria prevista y la necesidad de consolidar el proceso de normalización macroeconómica.

image Luis Caputo con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El organismo libero 1000 millones de dólares para Argentina

Disciplina fiscal y política monetaria

En el plano fiscal, el FMI ratificó que el equilibrio de caja se mantendrá como el pilar central del programa. La meta de superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto para este año se apoya en un control estricto del gasto público, aunque contempla márgenes para la asistencia social focalizada.

El organismo anticipó que, en el mediano plazo, reformas en áreas como el sistema tributario, previsional y fiscal podrían contribuir a mejorar la calidad y sostenibilidad de este ancla.

En cuanto a la política monetaria, el diagnóstico oficial apunta a profundizar su rol como instrumento de estabilización. El FMI remarcó la necesidad de mantener un sesgo contractivo que acompañe el proceso de desinflación, al tiempo que recomendó medidas preventivas para limitar la volatilidad de las tasas de interés y optimizar la transmisión del crédito en la economía.

El esquema también incorpora mayor transparencia, con la publicación de informes periódicos que evalúen el cumplimiento de los objetivos monetarios.

Estrategia de financiamiento y acceso a mercados

Otro componente relevante del programa es la estrategia de financiamiento externo. Según el FMI, el Gobierno avanza en un enfoque integral que incluye la emisión sostenida de deuda en dólares, la venta de activos estatales, acuerdos de recompra con bancos centrales y la obtención de préstamos internacionales, potencialmente respaldados por organismos multilaterales.

El objetivo de este esquema es refinanciar obligaciones en divisas y, progresivamente, recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales en condiciones sostenibles.

En paralelo, el organismo destacó la agenda de reformas estructurales impulsada por el Ejecutivo, orientada a fortalecer el empleo formal, dinamizar los mercados de capitales locales, promover la inversión privada y elevar la productividad.