Nacional A balonmano: UNCuyo y Maipú arrancaron con derrotas en Córdoba

El Polideportivo de Alta Gracia y el IPEF son las sedes del certamen nacional de balonmano.

La ciudad de Córdoba es sede del Nacional A de Clubes de balonmano de adultos , el torneo más importante del país a nivel clubes. En su 38ª edición femenina y 37ª masculina , la competencia reúne a los mejores equipos de la Confederación Argentina de Handball , con un premio mayor: los campeones de cada rama clasificarán al Sur-Centro de Clubes 2026 .

Para la provincia de Mendoza , el debut no fue el esperado. Los representantes de UNCuyo y Municipalidad de Maipú , campeones y subcampeones de Amebal 2014, comenzaron con derrotas tanto en femenino como en masculino en sus primeras presentaciones.

El certamen cuenta con equipos de todo el país :

Los últimos campeones fueron Dorrego en masculino y River Plate en femenino, ambos de la Metropolitana.

1 de Neuquén, Río Negro, Atlántica (Mar del Plata) y Chubut.

4 de Mendoza ( UNCuyo y Maipú en ambas ramas).

En femenino participan: River Plate, Sedalo, Ferro, Vilo, Jockey Club, Belgrano, Universitario de Córdoba, Once Unidos, UNCuyo, Municipalidad de Maipú, Porvenir Talleres y Alta Barda.

En masculino lo hacen: Dorrego, River Plate, Ferro, S.A.G. Villa Ballester, Alianza Villa María, Municipalidad de Alta Gracia, Universitario de Córdoba, Sol de Mayo, UNCuyo, Municipalidad de Maipú, Nueva Generación y Somisa.

Resultados de la primera fecha del Nacional del balonmano

Femenino : River Plate 32–16 Porvenir Talleres . Sedalo 35–31 Alta Barda . Ferro 30–22 UNCuyo ( 7 goles de Luciana Bustos ). Jockey Club 24–20 Once Unidos .

Masculino : Dorrego 36–24 Somisa . River Plate 28–18 Nueva Generación . Municipalidad de Alta Gracia 29–23 UNCuyo ( 6 goles de Felipe Bouzo ). S.A.G. Villa Ballester 31–23 Sol de Mayo .



Resultados de la segunda fecha del Nacional del balonmano

Femenino : Universitario de Córdoba 33–28 River Plate . Sedalo 33–22 Municipalidad de Maipú ( 6 goles de Giuliana Zafarana ). Ferro 33–15 Belgrano de Córdoba .

Masculino : Dorrego 29–25 Municipalidad de Maipú ( 8 goles de Mateo Giménez ). Universitario de Córdoba 29–27 River Plate . Sol de Mayo 24–24 Alianza Villa María .



Un torneo de balonmano que promete

El Nacional A de Clubes se juega en el Polideportivo de Alta Gracia y en el IPEF de Córdoba, mientras que el Club Atlético Barrio Parque será sede de la jornada final. Con la participación de los equipos más importantes del país, la competencia promete un altísimo nivel y una batalla intensa por alcanzar el título nacional y el pasaje internacional.