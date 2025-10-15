Trump desafía a la FIFA y amenaza con quitar sedes del Mundial 2026: las razones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a estar en el centro de la polémica al lanzar una dura advertencia: podría quitarle las sedes del Mundial 2026 a Boston, Seattle y San Francisco, e incluso trasladar los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles , si no cesan las protestas en esas ciudades.

“Podríamos llevarnos los partidos del Mundial de Boston”, expresó en un evento con presencia del mandatario argentino Javier Milei . Además, criticó duramente a la alcaldesa Michelle Wu , a quien tildó de “izquierda radical”, y aseguró que podría hablar con Gianni Infantino para cambiar las sedes mundialistas.

IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Trump extendió sus críticas a las ciudades de Seattle y San Francisco , a cuyos gobiernos calificó de “lunáticos de izquierda radical”. También amenazó con revisar la sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 , argumentando que solo se mantendrán si hay garantías de seguridad.

Las declaraciones se producen en un clima de protestas masivas y redadas migratorias llevadas adelante por el ICE bajo las órdenes del propio presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heraldousa/status/1978247987752063241&partner=&hide_thread=false #RutaMundialista | Nuevamente Donald Trump amenazó con cambiar la sede de algunos partidos del próximo Mundial de Fútbol que se jugarán en EE.UU. si considera que la ciudad es peligrosa. pic.twitter.com/6zYkcvBFL8 — heraldousa (@heraldousa) October 14, 2025

La respuesta de FIFA y la tensión política

En Los Ángeles, funcionarios municipales analizan declarar el estado de emergencia por el aumento de detenciones en barrios latinos y asiáticos. Según medios locales, existe preocupación por lo que consideran una amenaza directa a la autonomía de las ciudades sede.

La FIFA, por su parte, salió a marcar la cancha. El vicepresidente y presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, fue categórico: “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA y la FIFA toma esas decisiones”. Y cerró con una frase contundente: “El fútbol es más grande que los líderes mundiales, sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes”.