15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
problemas

Trump desafía a la FIFA y amenaza con quitar sedes del Mundial 2026: las razones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura advertencia: podría quitarle las sedes del Mundial 2026. Mirá lo que pasó.

Las advertencias de Donald Trump tensan la organización del Mundial y los Juegos Olímpicos.

Las advertencias de Donald Trump tensan la organización del Mundial y los Juegos Olímpicos.

Por Sitio Andino Deportes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a estar en el centro de la polémica al lanzar una dura advertencia: podría quitarle las sedes del Mundial 2026 a Boston, Seattle y San Francisco, e incluso trasladar los Juegos Olímpicos 2028 de Los Ángeles, si no cesan las protestas en esas ciudades.

“Podríamos llevarnos los partidos del Mundial de Boston”, expresó en un evento con presencia del mandatario argentino Javier Milei. Además, criticó duramente a la alcaldesa Michelle Wu, a quien tildó de “izquierda radical”, y aseguró que podría hablar con Gianni Infantino para cambiar las sedes mundialistas.

Lee además
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
El Presidente y parte de su gabinete estuvo en el Salón Oval, junto al anfitrión Trump.
En redes

Qué dijo Milei sobre la polémica frase de Trump sobre Argentina

Boston, Seattle y San Francisco bajo la lupa para el Mundial 2026

Trump extendió sus críticas a las ciudades de Seattle y San Francisco, a cuyos gobiernos calificó de “lunáticos de izquierda radical”. También amenazó con revisar la sede de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, argumentando que solo se mantendrán si hay garantías de seguridad.

Las declaraciones se producen en un clima de protestas masivas y redadas migratorias llevadas adelante por el ICE bajo las órdenes del propio presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/heraldousa/status/1978247987752063241&partner=&hide_thread=false

La respuesta de FIFA y la tensión política

En Los Ángeles, funcionarios municipales analizan declarar el estado de emergencia por el aumento de detenciones en barrios latinos y asiáticos. Según medios locales, existe preocupación por lo que consideran una amenaza directa a la autonomía de las ciudades sede.

La FIFA, por su parte, salió a marcar la cancha. El vicepresidente y presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, fue categórico: “Es el torneo de la FIFA, bajo la jurisdicción de la FIFA y la FIFA toma esas decisiones”. Y cerró con una frase contundente: “El fútbol es más grande que los líderes mundiales, sobrevivirá a sus regímenes, a sus gobiernos y a sus eslóganes”.

Temas
Seguí leyendo

Tras la cumbre Milei-Trump, el mercado argentino cambió de rumbo: acciones y bonos cerraron en baja

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Milei partió rumbo a Estados Unidos para reunirse con Trump en la Casa Blanca

"Ejemplo de liderazgo", el elogio de Javier Milei a Trump por la liberación de los rehenes en Israel

¿Rescate económico o negocio financiero?: el plan de Donald Trump y Bessent para Javier Milei

Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes vivos tras dos años secuestrados

Nuevo encuentro Milei–Trump: el presidente argentino será recibido por su par a días de las elecciones

Donald Trump impuso más controles a China con un nuevo arancel del 100%

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.
Con santino andino

Hora y dónde ver la semi del Mundial Sub 20 entre Argentina y Colombia

Las Más Leídas

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio laboral

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Durante la fuga, la motocicleta impactó contra dos vehículos, uno automóvil y otra motocicleta
Investigación

Persecución policial en Maipú: moto robada, accidentes y una mujer aprehendida

Los arrestos se concretaron durante una serie de allanamientos
Allanamientos

Detienen en Guaymallén a dos hermanos por intento de homicidio y un crimen fatal

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital
Fuerte operativo

Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael.
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Te Puede Interesar

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Por Florencia Martinez del Rio
Bomberos tuvieron que rescatar a algunos de los ocupantes de los vehículos.
Vuelco

Grave accidente vial con heridos en Guaymallén

Por Sitio Andino Policiales
El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos
IMPACTO EN EL MERCADO CAMBIARIO

El Tesoro de Estados Unidos refuerza su apoyo y vuelve a comprar pesos argentinos

Por Sitio Andino Economía