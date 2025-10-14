Cayó en La Favorita un hombre acusado de liderar una banda que robaba motos a mano armada en Mendoza

La Policía capturó a Brian Reina, acusado de encabezar una banda que operaba en Las Heras y Capital

En un allanamiento en el barrio Sierras Altas, en el Barrio La Favorita , personal de la División Sustracción de Automotores logró la captura de Brian Maicol Reina , quien era buscado por múltiples robos y un accidente fatal en la Ciudad de Mendoza. El hecho ocurrió durante la mañana de este martes.

Según informó la policía, Reina encabezaba una banda delictiva dedicada a la sustracción de motocicletas en las zonas de Las Heras Oeste y la Sexta Sección de Capital . En varios de los asaltos, los delincuentes habrían efectuado disparos intimidatorios contra sus víctimas; en algunos casos, estas resultaron heridas de bala .

Durante el allanamiento realizado en su vivienda —ubicada en manzana 10, casa 1 del barrio Sierras Altas — los efectivos lograron secuestrar un teléfono celular Samsung , perteneciente a una de las víctimas. En otro domicilio allanado, en el barrio Nuevo Amanecer , el resultado fue negativo, aunque se identificó a los moradores.

El procedimiento fue ordenado por el fiscal Ezequiel Morando , de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores , luego de reunir cuatro pedidos de captura vigentes contra el sospechoso.

Durante el operativo, un oficial ayudante resultó lesionado en una pierna, por lo que debió recibir asistencia médica y se encuentra a la espera del diagnóstico.

El accidente fatal que complicó a Reina

Además, en una de las fugas, el sospechoso habría colisionado con una motocicleta particular, provocando la muerte de su acompañante femenina. El accidente ocurrió en agosto alrededor de las 20:40 horas, cuando una joven de 18 años falleció en la intersección de las calles Cordón del Plata y Ejército de los Andes, en el barrio San Martín, de la Ciudad de Mendoza.

Según la investigación, una motocicleta Honda GLH 150cc, conducida por un joven de 27 años, habría colisionado con una motocicleta Rouser NS 250cc que se encontraba abandonada sobre la vereda, en el barrio San Martín, manzana 24. Esta última presentaba daños visibles y tenía pedido de secuestro por "Averiguación Robo Agravado" por un hecho ocurrido horas antes.

Se presume que en esta segunda moto se trasladaban un hombre y la joven fallecida (Ariana Lucía de 18 años). La Fiscalía, a cargo del Dr. Lezcano (Polo Judicial), ordenó los procedimientos de rigor, incluyendo el secuestro del rodado, y Policía Científica trabajó en el lugar.

Robos y tiros en Las Heras: un hombre se salvó de milagro

Según fuentes policiales, el damnificado circulaba en una moto Motomel 150 cc por Benavente al este y a la altura municipal 400 fue abordado por otros dos sujetos que también se movilizaban en moto.

Los individuos encerraron a la víctima y tras amenazarla con un arma de fuego, la golpearon en la cabeza. Acto seguido, uno de los individuos efectuó disparos y así lograron que el damnificado entregara su rodado. Luego, cada uno de los ladrones, escapó en ambas motos.

Por las características del hecho y, sobre todo, la violencia ejercida por los delincuentes, el damnificado terminó agradeciendo haber salvado su vida, pues aseguró que justo en el momento del disparo se agachó y permitió que la bala no diera en su cabeza.