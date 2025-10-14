Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

Una investigación por el hurto de un cargamento de ladrillos derivó en un importante secuestro de droga en el interior de la cárcel de San Rafael , originando así una pesquisa por narcotráfico en el sur, cuya banda tiene como integrantes a conocidos delincuentes de esa zona de la provincia.

El allanamiento fue este lunes por la noche en el Pabellón 8 del complejo penitenciario de San Rafael, ubicado sobre calle Mitre de ese departamento, donde los detectives encontraron 223 gramos de cocaína y algunos cigarrillos de marihuana.

El hallazgo sorprendió a los efectivos, quienes habían realizado la medida con el objetivo de secuestrar celulares en el marco de una causa por el hurto de un cargamento de ladrillos. Justamente la requisa terminó con el hallazgo de 8 celulares, varios de ellos ocultos en una media.

La historia comenzó a principios de septiembre, cuando un grupo de sujetos sustrajo un camión con un cargamento de ladrillos en la intersección de las calles Las Arabias y Los Ranqueles, en San Rafael.

En ese momento fueron detenidos cuatro individuos de 17, 28, 41 y 49 años, quienes quedaron a disposición de la justicia, en principio, investigados por un hurto.

Fuentes judiciales dijeron que de esa investigación surgió que algunos de los sospechosos podrían haber sido engañados por un interno de la penitenciaría, quien les pidió que buscaran ese cargamento de ladrillos por la dirección mencionada, en Cuadro Nacional, San Rafael.

Entonces, los detectives pidieron requisar la celda del interno apuntado, siendo este Marcos Adrián Araya López, un sujeto conocido en el mundo del hampa local y que tiene familiares también vinculados a distintas causas por robo y narcotráfico.

El detalle del secuestro en el allanamiento en la cárcel de San Rafael

Al revisar la celda 4, en el pabellón 8 de la cárcel de San Rafael, los sabuesos hallaron al menos 8 celulares, varios de ellos en el interior de una media, y también 223 gramos de cocaína. En tanto que también incautaron 23 cigarrillos de marihuana.

Como consecuencia de esto, también se notificó a la Justicia Federal sobre el secuestro, por lo que se inició una causa con narcotráfico.

Los primeros pasos apuntaron a los Araya López, quienes estarían vinculados con algunos conocidos delincuentes de San Rafael. En ese sentido, algunos de los detectives señalaron a los famosos Ureta, quienes tienen varias causas en su haber.

En tanto que la justicia provincial analizará los celulares incautados para avanzar en la causa por el hurto del cargamento de ladrillos.