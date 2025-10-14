14 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Mundo asegurador

Los seguros de caución, la herramienta que da tranquilidad a inquilinos y propietarios

Las pólizas de caución para alquileres se consolidan como una alternativa más segura, confiable y accesible que el clásico garante propietario.

Garantías sin garantes: cómo funcionan los seguros para alquileres

Garantías sin garantes: cómo funcionan los seguros para alquileres

Por Celeste Funes

Cada vez más inquilinos optan por contratar un seguro de garantía para alquileres, una herramienta que reemplaza al garante tradicional y ofrece mayor respaldo al propietario. En este marco, el asesor Edgardo Juchniuk explicó cómo funciona este sistema, sus beneficios y por qué representa un avance clave para ambas partes.

- ¿Qué son los seguros de garantía de alquiler y por qué están creciendo en el mercado?

EJ: Los seguros de garantía de alquiler son una herramienta que reemplaza al tradicional garante propietario. Hoy se están escuchando mucho porque ofrecen una solución tanto para los locatarios como para los locadores. Sabemos lo difícil que puede ser pedirle a alguien que salga de garante, y más aún conseguirlo.

Lee además
Viajes seguros: qué cubre la asistencia al viajero
Mundo asegurador

Asistencia al viajero: el seguro que puede salvarte en medio de un viaje
Una familia requiere en Mendoza 435 mil pesos para no ser indigente
Medición

Cuánto necesitó ganar una familia mendocina en septiembre de 2025 para no ser pobre ni indigente

Con esta modalidad, la aseguradora pasa a ser la garantía del contrato firmado. Está supervisada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, por lo que su respaldo es mucho más sólido que el de una persona con un bien inmueble.

- ¿Por qué es una mejor garantía que una propiedad?

EJ: Porque ningún juez va a rematar una casa de 100 millones por una deuda de 2 millones. En cambio, cuando la garantía la da una compañía de seguros, el locador sabe que cobrará. La empresa tiene capitales mínimos asegurados y un control estatal que garantiza solvencia. Es, sin duda, una alternativa más confiable.

- ¿Cómo funciona la póliza de caución?

EJ: Intervienen tres actores: la compañía de seguros, el locatario (tomador de la póliza) y el locador (asegurado). La empresa analiza la situación financiera del inquilino: que tenga ingresos estables, sin antecedentes negativos. Si cumple los requisitos, se emite la póliza por el tiempo que dure el contrato. Y algo muy importante: una vez emitida, no puede ser anulada, aunque el locatario deje de pagarla, porque el beneficiario es el propietario.

caucion-de-alquiler-vivienda seguro casa

-¿Qué sucede si el inquilino deja de pagar?

EJ: El locador hace el reclamo formal y, si no obtiene respuesta, cobra directamente de la compañía de seguros. Luego, la empresa repite contra el locatario, tal como lo haría cualquier garante. Pero el propietario ya no tiene que atravesar conflictos personales ni problemas judiciales. Además, el seguro cubre hasta tres meses de ocupación indebida y el depósito en garantía.

- ¿Cómo se paga este tipo de seguro?

EJ: Generalmente se paga una sola vez por toda la duración del contrato, que suele ser de 24 meses. Algunas compañías permiten financiarlo, otras piden el pago contado. El costo no es alto: muchas veces está por debajo del valor de un mes de alquiler. Por ejemplo, para un contrato de 500.000 pesos, la garantía puede costar ese mismo monto, cubriendo los dos años.

- ¿Es un sistema que ya se usa mucho?

EJ: Se está empezando a usar cada vez más. Como todo cambio, genera resistencia, pero la gente va entendiendo que es una herramienta práctica, segura y accesible. No solo evita conflictos familiares, también soluciona el problema de quienes se mudan por trabajo o no tienen conocidos que puedan salir de garantes.

- ¿Qué deben tener en cuenta los propietarios?

EJ: Que se asesoren siempre con un productor o asesor de seguros. Existen empresas que venden “fianzas”, pero no están respaldadas por capitales aseguradores ni control estatal. En cambio, las compañías de seguros registradas ofrecen todas las garantías legales. El locador es el asegurado, y eso marca la diferencia: su derecho está protegido.

- ¿Desde cuándo existe este sistema?

EJ: Las pólizas de caución existen hace más de seis o siete años, pero antes se usaban más en el ámbito comercial. Hoy, con los ajustes normativos, se adaptaron al mercado residencial, volviéndose más ágiles y confiables. En este caso, se forma un círculo ganar-ganar: el propietario tiene asegurado su cobro y el inquilino evita complicaciones.

Escuchá la nota completa:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Más sabor y salud: los beneficios de incluir semillas en panificados integrales y dónde adquirirlos

Muerte súbita en bebés: pediatras de Mendoza dan consejos para lograr un "colecho seguro"

¿Qué es un Catastro Multifinalitario y por qué la agrimensura de Mendoza se integró a los trabajos de Gobierno para concretarlo?

Panaderos mendocinos, entre la tradición centenaria y los desafíos actuales

Turismo en Mendoza: el nuevo perfil de los viajantes que eligen a la provincia para descansar

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 14 de octubre

14 de octubre: Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 14 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
En el Día del Industrial Panadero, AIPA celebra su legado y lucha frente a los costos y la caída en las ventas.
Los hornos no se apagan

Panaderos mendocinos, entre la tradición centenaria y los desafíos actuales

Las Más Leídas

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Mendoza y qué zonas lideran la demanda en octubre 2025

Revuelo en el conocido boliche Petra de San Martín. 
juicio civil

Grave denuncia de trabajadores del boliche Petra en San Martín

Impotartante y llamativo secuestro de cocaína en San Rafael. (Foto ilustrativa).
apuntan a una banda narco

Importante secuestro de droga en la cárcel de San Rafael

El combinado local sueña con el título en la Copa País y clasificar a la Copa Argentina.
Polémica en el Sur

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

El robo ocurrió a plena luz del día, en la Cuarta Sección.
no hay detenidos

Denunció el robo de un maletín con dólares en plena Ciudad de Mendoza

Te Puede Interesar

La inflación en Mendoza alcanzó el 2,2 por ciento.
Precios

La inflación en Mendoza volvió a superar la nacional, pero la acumulada en el año es menor

Por Facundo La Rosa
Donald Trump a Javier Milei: Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo
Gira Internacional

Donald Trump a Javier Milei: "Si no ganan no estaremos allí por mucho tiempo"

Por Marcelo López Álvarez
Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos
Según datos del Indec

Después de cuatro meses, la inflación volvió a estar por encima de los dos puntos

Por Sofía Pons